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福添福基金會連16年尾牙圍爐　照顧弱勢家庭失依兒

▲▼ 嘉義地方聞人陳盈助的福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市福添福社會福利基金會舉辦圍爐餐會，至今已邁入第16年，日前於輔仁中學文康中心以「助你幸福」為題再度舉行餐會，邀請雲嘉地區近千名弱勢團體、家庭及失依兒童參與。嘉義市長黃敏惠昨日受邀出席，與嘉義市議會議長陳姿妏與多位議員等貴賓共同表達謝意，感謝基金會多年來對嘉義市弱勢團體、家庭及莘莘學子的協助與支持。

▲▼ 嘉義地方聞人陳盈助的福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠出席與會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市因為民間無窮的溫暖力量，而更加幸福。感謝福添福基金會16年來不間斷的投入社會服務，幫助弱勢的家庭、團體有自立的力量，更擴大力量至雲嘉南等縣市，展現愛的溫暖與力量。感謝福添福的用心，在平日給予關懷，在節日前更加大力的送出溫暖，將愛傳遞至每個有需要的地方。

▲▼ 嘉義地方聞人陳盈助的福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲現場還安排表演團體及精彩演出。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也與陳素月董事長共同頒贈獎項，表揚扶助戶，並致贈紅包及福袋伴手禮，傳遞溫暖，盼激勵更多學子努力學習，現場氣氛溫馨。

其中扶助戶代表劉同學，雖家境清寒，然其仍不畏辛苦，積極好學，現就讀國立臺灣大學醫學系，自許能成為一位「有溫度的醫者」。劉同學除顧及自身學業外，也時刻牽記著家中生病的家人們，孝心令人動容。劉同學時常秉持樂觀進取的信念及感恩的心，其亦期待未來能帶著這份溫暖的力量回饋社會。

▲▼ 嘉義地方聞人陳盈助的福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

另一位扶助戶代表林同學來自單親家庭，與父親相互依靠，但父親因慢性肺病、肢體障礙因素，已多年無法工作。雖家境清寒弱勢，但林同學並沒有因此氣餒，仍自我砥礪、努力不懈，112年暑假以優秀成績，考取國立成功大學法律學系，為自己一圓心中夢想。

基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月期許福添福基金會的幫助，不僅僅只是助人一臂之力，更希望能帶給弱勢家庭信心和力量，使他們有更多的勇氣去戰勝困難、翻轉逆境。強調基金會將秉持造福、盈福、添福的初衷，持續於社會福利慈善事業領域深耕努力，共創幸福祥和的社會。

▲▼ 嘉義地方聞人陳盈助的福添福社福基金會 2025年「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲邀請社福團體到場。（圖／嘉義市政府提供）

圍爐餐會中除表揚扶助戶代表外，也邀請海洋家族親子唱跳、momo哥哥氣球秀、撼動H.D.A.帶來精彩且豐富的表演節目。而場外也安排晨光咖啡、嘉義市腦性麻痺協會烘焙小點；嘉義市教師書畫協會林姿吟理事長率隊於現場揮毫寫春聯；麗美整體造型莎麗造型師現場義剪；氣球達人現場製作造型氣球等，現場氣氛熱鬧滾滾。

 
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