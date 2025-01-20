陸籍男子搭橡皮艇闖林口…稱「為自由偷渡台灣」！ 新北檢起訴

▲王男2024年搭橡皮艇闖林口，稱「為投奔自由偷渡到台灣」。（資料照／民眾提供）

文／中央社

中國籍王姓男子去年搭橡皮艇出現在新北市林口區汕頭岸際附近，因橡皮艇擱淺撥打119，他稱「為投奔自由偷渡到台灣」，新北檢近日依違反入出國及移民法等罪起訴王男。

檢警調查，王男去年9月9日上午9時許帶著自備物資駕駛橡皮艇，從中國浙江省台州市牛尾塘出海，期間利用太陽能板接手機充電，使用手機離線導航系統（OfflineMaps）作為航行導航。

根據起訴書，王男9月14日上午6時許進入林口汕頭岸際附近，因橡皮艇擱淺難以上岸，6時14分許撥打119，並說「我是從中國那邊偷渡過來的」「我不是游泳、是皮伐艇」等。

消防到場發現橡皮艇距離岸邊約100公尺，王男身上有曬傷，在救護過程中，王男說嚮往台灣自由世界，所以搭橡皮艇到台灣。

根據王男手機通聯紀錄及行動上網歷程，王男9月初連線到中國電商平台淘寶，以人民幣6252餘元（約新台幣2萬7446餘元）購買橡皮艇，以人民幣3690元（約新台幣1萬6199元）購入舷外機，以人民幣248餘元（約新台幣1088餘元）購買太陽能充電板，及10個油桶等物。

此外，王男手機存有台灣附近海域風向圖，去年9月8日晚間9時22分許，有以Google搜尋台灣各縣市天氣特報圖，並利用軟體Windy以螢幕錄影方式截錄台灣東部水域海象資料。

王男坦承未經許可進入台灣，新北地方檢察署依違反入出國及移民法、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等起訴王男。