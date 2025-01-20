林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人1犬

▲林葉亭85歲失智父親（左）走失第4天，警消20日出動32人1犬兵分六路搜救 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親16日下午3時離家失蹤，走失至今（20日）已經第5天，令家人心急如焚。她昨日發文表示父親失蹤前最後身影在「內雙溪自然中心」附近，這3天轄區警消已出動超過200人，展開地毯式搜索但仍找不到人。北市消防局今日再出動共32人1犬，兵分六路展開搜救，盼仍盡快找到林父。

▲警消在內雙溪自然中心周遭分六線搜救。（圖／記者張君豪翻攝）

林葉亭昨晚在臉書發文表示，父親1月16日最後身影出現在至善路三段150巷27號的「內雙溪自然中心」，事發後3天士林消防隊、士林分局、翠山派出所共動員超過200人力，分別進行地毯式搜索及垂吊搜救，還出動搜救犬及AI感熱式廣播空拍機，但仍依無所獲。

對此，台北市消防局表示，今日搜救行動將出動32人，包含消防車輛4輛、警備車1輛、中隊指揮車1輛、搜救犬1犬、無人機1架，並由士林中隊中隊長林冠泓帶隊執行搜救勤務，預計在內雙溪自然中心集結，兵分六路進行搜索，包括A組於自然公園周遭；B組於大崙頭森林木棧步道周邊；C組於必溪步道周邊；D組於鯉魚山步道周邊；E組於帕米爾公園周邊；F組於雙溪溝古道、五指山古道周邊進行搜索，希望仍盡早找到人。