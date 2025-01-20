親戚給2孩「1900元紅包」她怒喊詛咒！網見原因點頭：其實也是雙數

▲收到親戚的紅包很傻眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

「包紅包」環節是每年農曆新年的重頭戲之一，但看似簡單的一個動作，其實也是有眉角的，有網友表示，最近兩個小孩收到親戚給的紅包，一看金額居然是1900元，「是在詛咒我小孩嗎？」她認為紅包是心意，即便是200元也沒關係，後來親戚打電話致歉，並解釋包1900元的原因，她仍無法接受。

人妻在Dcard發文，老公的親戚提前給兩個孩子紅包，結果金額居然是1900元，「紅包收過那麼多，真的第一次看到單數欸」，她表示不在意金額，畢竟這是心意，但單數對她來說是大忌，「是在詛咒我的孩子嗎？包給孩子200、600都好」。

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她越想越不對勁，打電話詢問，親戚表示沒有其他意思，只是疏忽了，之後會再補包，「如果包2000+2000=4000，4不吉利，所以他們才包1900+1900=3800」。但原PO仍不滿，「2包1900真的沒有比較好欸，是2包單數欸，活比我們久，這樣包紅包的邏輯我真的不懂」，於是請老公把紅包退回去，「一直說他們沒有惡意，但我真的感受到滿滿的惡意」。

貼文曝光，網友認為沒這麼嚴重，「兩包1900加起來就有3800了，是雙數，你要這麼敏感會生活得很辛苦，一直覺得全世界對你有惡意」、「也不是不能迷信，但把對方包紅包的行為視作惡意滿滿也沒必要，也沒有實際對你們做什麼，不喜歡就丟捐款箱就好」、「既然他們也解釋了，你也別多想，當他們弄錯就好，不然原本開心的紅包變不開心，也挺可惜的」。

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