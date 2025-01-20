川普光榮重返白宮！總統就職典禮「流程一次看」　最新遊行地點曝光

▲川普將於當地時間20日就職美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普即將重返白宮，當地時間20日將在華府國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第47任總統。不過，由於華府預估迎來極端氣候低溫，因此川普決定將就職典禮從戶外移至圓頂大廳室內舉行，作為對於極端嚴寒氣候的備案，典禮遊行地點也從賓夕法尼亞大道移至第一資本競技館，原本的觀禮人數也因移到室內而大受限制。

＊儀式安排及會場變更

根據《天空新聞》、《CNN》，隨著氣象當局預估20日氣溫將下探攝氏零下5度（華氏23度），體感溫度更達攝氏零下12度（華氏10度），因此川普公告變更總統就職典禮地點，除了祈禱和其他演講外，當天就職演講將在圓形大廳進行，此一場所曾於1985年由當時的總統雷根就職時進行，同樣也是考量到嚴寒氣候。

川普呼籲觀眾注意保暖。他在社群平台Truth Social上寫道，「我已經下令，總統就職演講將在圓形大廳進行，這裡曾是雷根總統在極端寒冷的天氣下所使用的場所。我不希望看到任何人受傷，尤其是數萬名執法人員、急救人員、警犬甚至馬匹，以及數十萬名支持者將在寒冷的天氣中待上好幾個小時。」

此一變動也涉及到原定的戶外遊行。儘管川普原本計劃在賓夕法尼亞大道上進行典禮遊行，但如今這場遊行將移至室內體育館「第一資本競技館」（Capital One Arena）。川普透露，典禮結束後他將與觀眾一起參加在第一資本競技館的現場活動。

▼川普的美國總統就職典禮，移到國會大廈圓形大廳舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普總統就職典禮遊行活動，移到室內體育館「第一資本競技館」進行。（圖／達志影像／美聯社）

＊地點的改變與參與人數的限制

此次就職典禮的改動也帶來了新的安全和參與挑戰。美國國會就職典禮聯席委員會表示，已經批准將典禮移至國會圓形大廳進行，但這一變動勢必得影響總統維安工作。

圓形大廳最多只能容納600至700人，這與當初規畫在國會山莊西側露台搭建典禮舞台、目標容納數十萬觀眾的規模相差甚遠。先前國會議員已經發出22萬張門票，但如今因為場地的改變，導致大部分持票觀眾無法進入現場觀禮，改為引導至只能容納2萬人上下的第一資本競技館，或是其他搭建螢幕的指定室內場所觀看。

由於預計超過20萬人持有就職典禮門票，使得此一變動對觀眾來說相當失望。委員會表示，將會提供觀眾其他的觀看管道，並計劃將部分門票作為紀念品發放。而國會議員及其配偶、VIP賓客則可以優先參與現場。

▼原本已經在國會山莊西側露台搭建舞台，作為總統就職典禮地點，不過最終因華府天氣寒冷而移至圓頂大廳舉行。（圖／達志影像／美聯社）

＊圓形大廳與遊行變動

此次就職典禮的場地變動也對整體安全計劃造成了影響。包括美國特勤局（USSS）、華盛頓特區警察、美國國會警察等執法機構，正努力調整原本為室外典禮設計的安全措施。畢竟，圓形大廳的容納能力有限。因此，如何確保上萬人能夠安全觀看並參與典禮，成為一大問題。除了圓形大廳外，所有其他觀眾將被引導至第一資本競技館。

儘管第一資本競技館的容納人數限制略高於2萬人，但仍遠低於最初預期。不過，移至圓形大廳等室內場地，對安全保障有所幫助。因為移動至圓形大廳，意味著大部分活動被集中在較為封閉的空間，這樣有助於減少人群推擠和不必要的風險。

＊川普就職典禮基本流程

總統當選人會先抵達白宮，與現任總統簡短會面後一同前往國會山莊，這項傳統自1837年以來一直延續。接著，副總統當選人會先於總統當選人，在就職舞台上宣誓就職，這一安排自1937年起實施。副總統的誓詞與總統的有所不同，憲法並未對副總統誓詞做明確規定。

隨後，總統當選人會進行宣誓，並由最高法院首席大法官主持。傳統上，總統宣誓儀式在國會山莊西側進行，以便容納更多群眾。不過如今，為了因應華府的寒冷氣候，就職典禮移至國會大廈圓頂大廳舉行。

▲川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles Airport）。（圖／路透）



儀式完成後，新總統會發表就職演說，內容通常圍繞國家未來的發展方向，演說長度各異。隨後，卸任總統將由新任總統陪同，搭乘直升機離開，象徵權力的交接。

接下來，新總統會在國會山莊「總統室」簽署重要文件，包括提名內閣成員，象徵迅速上工。此後，國會將舉辦就職午宴，並以新總統或副總統的家鄉美食款待來賓，送上象徵性禮物。午宴後，新總統檢閱軍儀隊，並與家人一同觀賞隨後的遊行，最終返回白宮，完成這一歷史性的交接儀式。