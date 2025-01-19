車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸：事務官很賤？

▲北檢檢察官陳立儒因「做愛肉償」事件，轉任新北地檢署檢察事務官。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

男子陳立儒曾任台北地檢署檢察官，不料他於2023年與1名女大生發生車禍，竟要求對方「肉償」，一審遭判罰俸3個月。案經上訴，懲戒法院二審重懲，判決陳男免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官，全案確定。不過，傳出基層不滿判決，認為應直接予以免職，而非降調，「請問檢察事務官是什麼很賤的工作嗎？」

判決指出，陳男為臺北地檢署檢察官，於任職期間的112年5月21日（星期日）晚間騎乘腳踏車行經臺北市萬華區時，與騎乘機車的A女發生行車糾紛後，雙方就報警、索賠等事宜進行商討過程中，陳男以A女發生交通事故而逃逸為由，不斷地提出以性行為抵付賠償金等言詞性騷擾A女，嚴重違反檢察官應謹言慎行的倫理規範要求，且情節重大。

經法務部及監察院移送，而經原判決認定屬實，情節重大，對被付懲戒人陳男諭知罰款，其數額為現職月俸給總額3個月的懲戒處分。案經上訴，懲戒法院認為，陳男的行為是「趁機欺凌弱勢」，當他發現女生身上只有300元現金、戶頭存款只有11元時，立即趁機要求陪睡以抵付賠償金，完全不管對方是否已滿18歲。

合議庭審酌，原判決未充分評價被付懲戒人違失行為所徵顯的個人人格圖像，已嚴重損害檢察官職位榮譽和尊嚴，失卻人民對其「檢察官適任性」的信任，因此原判決劃定本案懲戒種類上限為罰款，顯然係因評價不足致違反比例原則而失之過輕，尚非妥適，已無可維持。

最終，懲戒法院廢棄原判決，判處陳男免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安透露，「我檢事官朋友說：請問檢察事務官是什麼很賤的工作嗎？這種人直接免職就好了還降調事務官。北檢的女檢說不想跟這種人當同事，事務官也不想好嗎？」

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