年輕妹子「中山站舉牌」2句話超直白！網超有感：太嗆了吧

▲長髮妹「舉牌內容」太中肯。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

過年前正是尾牙旺季，吃完大餐甚至還有續攤，不少員工迫於無奈參加。有網友驚呼，在中山站看到一名年輕妹子高舉牌子，內文寫到「去不去尾牙續攤，你的薪水都一樣」，一秒震撼原PO內心世界，留言也引來近萬人狂呼中肯，「這文字也太嗆了吧，笑著說出所有社畜的心聲！」

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》笑稱，昨天路過中山捷運站出口時，看到有長髮妹子在出入口處舉牌，上頭寫著「去不去尾牙續攤，你的薪水都一樣」，兩句話頓時震撼人心，原PO更笑虧「靠腰，不要說出來欸！」

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底下引來近萬名網友大讚中肯，「I人連出席尾牙都覺得討厭，還要續攤...累」、「加不加班你的年終都一樣」、「這文字也太嗆了吧，笑著說出所有社畜的心聲」、「這句話太有共鳴了 ，我現在只想回家陪我的貓」、「真的！已經沒抽到獎了...還要陪中獎的人嗨（泣）」、「真的耶...聽到這句瞬間覺得續攤好像真的沒必要了」、「真的，還有尾牙在禮拜天中午的...」「年度社畜金句」。

有網友更一刀見血直呼，「續攤才知道誰是老闆的心腹」、「這篇老闆不喜歡」、「底層不敢不從」。

事實上，這是電商發起的有趣舉牌活動，深植人心的金句還有「下班還要參加主管的畫大餅大賽？」「又要返鄉參加過年比較大賽」、「E人不代表我每個親戚都E定想聊」。

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