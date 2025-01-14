國小女重病住院半個月！變態繼父爬上床　瘋狂撫胸摸下體

▲女童因病住院接受治療，半夜卻遭母親同居人擠上病床猥褻得逞。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

周姓男子同居人的女兒去年就讀國小時，因罹患重病，被送到台北馬偕醫院住院治療約半個月，期間周男與同居人輪流陪病過夜，沒想到周男卻趁夜裡病房沒有外人的時候，擠到病床上撫摸被害人胸部與下體，事後自稱是「爸爸」的周男，還傳訊息給對方要求不要亂講話，台北地檢署調查後，依加重強制猥褻罪起訴周男。

據了解，周男和被害人平常以「父女」相稱，與被害人的母親一起住在竹苗地區，2024年間，被害人健康出現問題，當地醫師擔心病況惡化恐危及生命，建議轉診大型醫院，被害人就由母親陪同北上到馬偕住院接受治療，偶而母親須返家辦事，就由周男在周末陪病。

8月24日凌晨，被害人入住的3人病房空出2床，周男見四下無人，竟從原本的陪病床起身，爬到被害人的病床上，被害人被擠得不舒服，試圖推拒，沒想到周男竟伸手撫摸被害人的胸部與下體，被害人嗆聲，再繼續這樣，就換她自己去睡陪病床，周男這才住手下床。

被害人原本對情同家人的周男行為不太在意，幾天後病情回穩，在母親與社工談話時，無意間透露出遭繼父猥褻，並表示周男在案發隔天傳訊要求封口，雖然周男隨即收回發文，但被害人已經機警截圖，周男到案坦承一時失控犯下惡行，被檢察官依法提起公訴，而女童事後也出院返家。