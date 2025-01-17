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罕見鳥擊！　路透：濟州航空失事客機「2具引擎」發現羽毛、血跡

▲▼南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

▲南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音737-800客機，去年12月29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時疑似遭遇鳥擊，導致引擎故障、起落架失靈，重飛迫降時機腹著地滑行，最後衝出跑道撞向混凝土牆爆炸，179人在機上罹難。如今，有消息人士透露，調查人員在2具引擎裡都發現鳥類羽毛、血跡。

根據《路透社》，如今南韓政府仍針對濟州航空波音客機在務安國際機場的空難事件進行調查，一名掌握調查進展的消息人士今（17）日透露，調查人員在飛機殘骸的2具引擎中，皆發現了鳥類羽毛與血跡，證實空難起因為「鳥擊」的說法。

據悉，在這場堪稱南韓歷史上最嚴重的航空事故中，飛機在墜毀前約4分鐘時，飛行員曾經向塔台報告「鳥擊」，並宣布緊急狀態。南韓當局指出，在報告鳥擊的前2分鐘，塔台曾經警告該區域有「鳥類活動」，要求提高警戒。

▲▼調查團隊在濟州航空失事客機的引擎裡發現羽毛。（圖／達志影像／newscom）

▲調查團隊在濟州航空失事客機的引擎裡發現羽毛。（圖／達志影像／newscom）

南韓調查人員1月表示，從事故現場回收的某一側引擎中發現了羽毛，且影像資料顯示其中一側引擎遭遇鳥擊。對此，南韓國土交通省曾於7日證實，在該架濟州航空失事客機的兩側引擎的其中一端，在相關人員將土推從引擎移去後，果不其然在引擎內發現部分鳥類的羽毛。

對於如今在濟州航空失事客機發現羽毛、血跡等相關報導出來後，南韓國土交通社便未再針對引擎內的鳥類與毛、血跡回應，僅表示「不予置評」。

►濟州航空失事真正原因曝！南韓國交部證實「鳥擊」：引擎發現羽毛

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日韓要聞南韓濟州航空務安鳥擊

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