尹錫悅遭聲請羈押！成南韓首位遭聲押「現任總統」　最快明決定去留

▲尹錫悅成為南韓憲政史上首位遭到聲押的現任總統 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動用軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，因3度未回應傳喚，本月15日遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處），送往首爾看守所關押。隨著尹錫悅連續3天不願意配合調查，公搜處也於今（17）日下午正式向法院聲請羈押，法院預計明（18）日審理。

根據《韓聯社》、《News1》，自從尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴後，至今已經來到第45天，而公搜處也因尹錫悅被逮後連續3天不願配合調查，因此正式於17日向首爾西部法院聲請羈押，受理時間為下午5時40分（台灣時間下午4時40分），相關文件長達150多頁，尹錫悅成為南韓憲政史上首位遭到聲押的現任總統。

公搜處發表聲明，「今日下午向首爾西部法院，針對嫌疑人尹錫悅聲請羈押，其涉嫌主導內亂與濫用職權、行使權利等罪。受理時間為下午5時40分。」

▲尹錫悅與時任國防部長金龍顯涉嫌共同策劃實施戒嚴。（圖／路透）

據悉，尹錫悅曾經與前國防部長金龍顯共同策畫實施戒嚴，去年12月3日正式發布違憲且違法的非常戒嚴令，且涉嫌引發暴動。對此，公搜處3度要求尹錫悅到案說明，但尹錫悅卻以公搜處無權搜查為由，3度拒絕回應傳喚。在經過2次的對峙後，公搜處終於在本月15日上午10時33分，將尹錫悅從總統官邸逮捕。

逮捕當天（15日），尹錫悅在公搜處接受長達10個小時40分鐘的馬拉松式調查。儘管公搜處準備一份長達200頁的問卷，然而尹錫悅卻不願意配合調查，不僅拒絕回答任何問題、行使緘默權，更拒絕閱覽法庭文件和蓋章，因此公搜處決定聲請羈押。

《韓聯社》最新消息指出，尹錫悅羈押庭審查將於18日下午2時（台灣時間下午1時）進行，由首爾西部地方法院部長法官車恩京審理。根據韓媒《京鄉新聞》，羈押庭審查期日依法律規定長達2至3天，審查及裁定結果最快將在上述期限內出爐。據悉，南韓前總統朴槿惠羈押審查後的隔天凌晨3時被裁定羈押，而前總統李明博甚至在當天晚間11時便被裁定羈押。