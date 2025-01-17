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金建希健康惡化！不吃飯「吃藥苦撐」滿頭白髮　幕僚擔憂必須住院

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，本月15日上午遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）正式逮捕，送往首爾看守所關押。在此之際，外界開始關注總統夫人金建希的健康狀況。知情人士透露，金建希幾乎不吃飯，只靠吃藥苦撐，嚴重到需要送醫。

根據韓媒《中央日報》，尹錫悅15日被公搜處、警察廳國家搜查本部從總統官邸逮捕前，總統辦公室某關係人士曾親眼目睹尹錫悅夫婦倆的慘況，事後他透露金建希的身體健康簡直令人相當擔憂，「瘦得不成人形，且長出許多白頭髮」；另一名曾待在官邸的總統辦公室幕僚則透露，尹錫悅曾探望金建希2次。

▲▼南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

▲金建希昔日收受迪奧名牌包的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리）

該名關係人士表示，尹錫悅直到被公搜處逮捕、送往公搜處接受調查前，曾經2度前往探視金建希，一次是擔憂金建希的身體狀況無法繼續苦撐、另一次是做「最後的道別」；也有媒體指出，其實尹錫悅在被逮前，曾經表示「想看Tory（兩人領養的狗）最後一面」。

待在官邸現場的某國民力量國會議員透露，「尹錫悅兩次探視都是為了去看金建希，兩人應該在互相道歉吧」；另一名議員則透露，尹錫悅在被逮捕之前，金建希曾經詢問該如何應對公搜處的「非法行動」，而辯護律師則是針對逮捕過程進行說明。

▼金建希於2023年12月造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／VCG）

▲▼南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP）外送稿用▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／CFP）

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／VCG）

如今，自從尹錫悅遭到逮捕後，位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，就只剩金建希一人獨守。直到憲法裁判所（憲法法庭）裁決彈劾結果之前，尹錫悅將保留現任南韓總統的身分，因此警護處會持續負責金建希的維安工作。

自從去年12月3日爆發戒嚴之亂以後，許多執政黨界人士都曾親眼目睹金建希，因此相當擔憂她的健康狀態。據傳，如今金建希幾乎是無法進食，只能靠服用許多種類的藥丸苦撐。每當總統辦公室和官邸職員擔憂，金建希甚至主動安慰「沒關係啦」，令人相當辛酸。

▲▼金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

▲金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

事實上，金建希涉入多起爭議，包括去年7月疑似收受名牌包、炒股疑雲，以及學位論文抄襲或亂寫（例如英文的『維持』直接以英文拼成韓文發音Yuji）爭議，自從檢方調查後聲稱無嫌疑而予以不起訴後，更是遭到在野黨猛烈抨擊，因此幾乎未再公開露面，甚至連去年11月尹錫悅出訪中南美洲時，更未伴隨在側。

南韓網友毒蛇留言，「連吃飯也覺得浪費，犯罪就該被抓去關」、「剛好可以減肥」、「可以靠施打牛奶針（異丙酚）苦撐」、「因為沒辦法去美容診所和皮膚科，才會感到心煩氣躁吧」、「一點都不會感到同情」、「聽說跟著（尹錫悅）住進隔壁房，就能照料3餐囉」。

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