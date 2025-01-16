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瑞銀專家分析陸2025經濟前景　美關稅及陸房市成兩大挑戰

▲瑞銀首席中國經濟學家汪濤。（圖／翻攝第一財經）

▲瑞銀首席中國經濟學家汪濤。（圖／翻攝第一財經）

文／香港01

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤14日表示，儘管2025年外部環境充滿不確定性，中國依然堅定致力於穩定經濟增長。他預測，隨著全國兩會的召開，將會有更多政策措施推出。

▲關稅。（圖／CFP）

▲關稅和房市成為2025年大陸經濟發展的兩大挑戰。（圖／CFP，下同）

在第25屆瑞銀大中華研討會上，汪濤指出，中國經濟在2025年將面臨兩大主要挑戰。首先，美國擬加徵關稅將對中國的出口及國內經濟造成負面影響。預計這項政策或將在2025年第三季實施，影響大約四分之一的中國出口至美國的商品，但具體的時間、稅率及影響範圍仍存在許多不確定性。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

其次，房地產市場的挑戰也不容忽視。汪濤提到，儘管大陸政府在2024年推出了一系列穩定房市的政策，近期房地產銷售額和銷售面積出現反彈，但由於庫存量大、城鎮化速度放緩及居民高住房擁有率等因素，2025年房地產銷售和新開工情況可能會進一步下滑，雖然降幅將較2024年縮小，市場整體企穩並反彈的時間可能要等到2026年。

在政策層面上，汪濤指出，自2024年9月底以來，中國已推出一系列支持經濟增長的措施，預計在2025年將進一步加大力度，包括可能發行2兆元人民幣特別國債和4.5兆元以上規模的地方專項債，用以支持重大項目及基礎設施建設，並促進居民消費及提高社會保障。

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

此外，對於人民幣匯率，汪濤預測在加徵關稅、美元走強及中美利差擴大的影響下，人民幣將面臨貶值壓力，但中國央行將採取措施保持人民幣相對穩定，預計2025年人民幣將小幅貶值。

汪濤還指出，2025年全國兩會將落實中央經濟工作會議的各項政策，面對經濟轉型及外部衝擊的挑戰，一些改革措施如戶籍制度改革和社會保障改革等可能會加速推進。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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關鍵字：

中國經濟關稅房市政策房地產人民幣

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