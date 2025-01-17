開箱／必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」！吃得到整隻龍蝦

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開箱必勝客X富錦樹「3款海味比薩」！吃得到整隻龍蝦

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲必勝客與富錦樹台菜香檳合作，打造3款頂級海味比薩。（圖／實習記者陳莉玟攝，以下皆同）

實習記者陳莉玟／台北報導

速食品牌「必勝客」今年農曆春節期間與米其林一星台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」合作，打造3款頂級海味比薩，不僅有極限量500份的「波士頓龍蝦干貝比薩」，還有分別搭配軟殼蟹、松葉蟹的組合；加碼一系列春節限定組合優惠。《ETtoday新聞雲》實際開箱，彭湃的多種海鮮配上金黃起司，光用看的就已經讓人流口水了！

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲「波士頓龍蝦干貝比薩」單點售價1688元，全台限量500個。

「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」，其中，超浮誇終極隱藏版「波士頓龍蝦干貝比薩」直接在餅皮放上整隻波士頓龍蝦，再以干貝和鳳梨來點綴，打造超彭湃的視覺效果。單點售價1688元，全台限量500個，只在167間門市販售，售完為止。

龍蝦上層覆蓋滿滿的焗烤起司，撥開外殼就可以看到大塊的新鮮龍蝦肉，覆在上面的牽絲更是讓人食欲倍增，既華麗又罪惡！龍蝦肉質甘甜，蝦膏口感濃稠滑順，搭配焗烤起司一起入口反而意外的很搭。

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲整隻龍蝦覆蓋滿滿的焗烤起司。

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲「金帶財松葉蟹比薩」單點售價1068元，限量5000份。

「金帶財松葉蟹比薩」，以天圓地方的古錢幣為造型，餅皮四周圍繞鮮美松葉蟹鉗、干貝、青森帆立貝和鳳尾蝦等多種海鮮，方孔中堆疊薯金幣，最外圈再撒上金黃帕瑪森起司。單點售價1068元，限量5000份；以上2款比薩須提前1天晚上9點前在PK APP預購，取餐當日不可取消訂單、不退款，詳細預購資訊可至官網查詢。

大口咬下就能感受到滿滿的海味鮮甜配上起司鹹香，多種海鮮風味一次滿足，除此之外，超厚的餅皮夾滿了濃郁芝心起司，搭配海鮮更是打造出豐富的層次感，每一口都讓人罪惡感滿滿！

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼「金帶財松葉蟹比薩」餅皮四周圍繞松葉蟹鉗、干貝、青森帆立貝和鳳尾蝦等多種海鮮。

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲「金帶財松葉蟹比薩」上的酥炸軟殼蟹口感鮮甜。

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲「金皇軟殼蟹干貝比薩」售價918元，至2月17日前可享459元半價優惠。

「金皇軟殼蟹干貝比薩」則使用酥炸軟殼蟹為主菜，先炸後烤的獨特工法、肉質細緻，搭上鮮甜干貝和魷魚，再淋上蟹黃醬汁、照燒醬，打造鹹甜滋味。售價918元，至2月17日前可享459元半價優惠。

軟殼蟹多汁飽滿，酥炸外皮恰到好處，干貝和魷魚也很Q彈，上頭撒上蔥花，淡淡的清香有解膩的效果，不過醬料偏鹹，有點蓋過比薩本身的香氣。

▲▼「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」。（圖／記者陳莉玟攝）

▲酥炸軟殼蟹搭上鮮甜干貝和魷魚。

即日起至2月17日必勝客春節限定組合優惠如下：

●開運過年拼盤經典餐：享外帶買大送大搭配大拼盤特價999元起
●開運過年小套餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩+副食1份+1.25L可樂特價659元起
●開運過年饗宴餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+1.25 L可樂特價1049元起
●開運過年甜蜜餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+4個半熟起司塔特價1299元起
●開運過年蟹錢餐：內含金帶財松葉蟹比薩1個+巧克力QQ球10顆+1.25L可樂特價1188元，限於PK APP預購，須提前1天晚上9點前下單
●新年限定餅皮升級：升級奢華三起司餅皮大比薩+125元、小比薩+105元；升級帕瑪森起司龍捲風餅皮大比薩+125元、小比薩+105元

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