一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

▲原PO發現，很多台人聊天說「蛤」，是為了爭取思考時間。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

有網友直呼，99%台灣人聊天時，嘴裡突然冒一個字「蛤」，其實明明聽得很清楚意思，目的只是想換取思考時間。這番觀察引發6萬多人討論，「就算聽懂了，也要蛤一下」、「我要蛤第三次的時候，就會假裝我聽懂了」；但也有剩餘的1%網友自嘲，「我是那個真的耳包，然後已讀亂回！」

一名網友在Threads觀察表示，有99%台人說「蛤」的時候，並不是沒聽清楚，其實「他們只是為了爭取思考時間！」

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至於剩下的1%台人，講「蛤」是真的耳包，原PO隨即笑虧自己就是這一類族群。

該文引來6萬多人討論，「我要蛤第三次的時候，就會假裝我聽懂了」、「憤怒狀態時就是99%，一般狀態都是1%的樣子」、「不懂傳訊息說蛤的人，訊息都在上面沒刪不會自己重看？ 一定要別人再打一次」、「還有一種蛤是來賣可愛的」、「反正我現在都是人家回我蛤，我會不講話，然後幾秒後就回我了，就說了你一定有聽到」、「我的蛤=你在講什麼」、「在蛤的那一聲中間突然就聽懂了」、「我就是那1%，然後蛤完之後就開始已讀亂回」、「我跟客人點餐，我真的聽不到，說『蛤』，被客訴到總部說是呆頭鵝」。

也有網友笑稱，幾乎已經變成口頭禪了，或是一種加強語助詞，「不管有沒有聽到，就是先說蛤」、「人和我說話我都要『蛤？』三次」、「就算聽懂了，也要蛤一下」、「有時候是為了表示驚訝吧」、「真的先蛤再說，有時候其實是有聽到，但不知道該回啥要思考一下」。

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