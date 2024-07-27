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曖昧看電影「男生1舉動超加分」　一票妹子點頭：馬上暈

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲與曖昧對象看電影，原PO想帶薄外套，貼心舉動超加分。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

與曖昧對象約會時，哪些舉動最加分？一名男網友透露，心儀的妹子約看電影，而原PO靈機一動想買一件薄外套，如果看到一半太冷，就能拿給對方蓋著保暖，「不知道會不會加分？」文章曝光後，一票妹子秒點頭，「你真的超貼心」、「曖昧的感覺直線上升」、「這我馬上暈！」

一位男網友在Dcard表示，最近參加活動認識一位女生，有約出去吃飯，而這次換成對方約看電影，讓原PO非常期待，更貼心想到電影院冷氣很強，想多帶一件薄外套，「不知道會不會加分？」

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不僅如此，原PO也心思細膩求問，是否在電影開始前，要主動告知女生他有帶外套，並問對方是否需要，還是等女生自己提出需要時再說。最後，原PO希望大家推薦適合的薄外套，「UNIQLO之類的針織外套嗎？」

底下網友大讚，「如果她對你有好感，你真的超貼心」、「這我馬上暈！」「帶自己日常穿的薄外套（乾淨無異味、無濃郁香味），到影廳入座後可以主動詢問女生，例如：這裡冷氣比較冷，妳需要外套嗎？外套不用特別拿回來，還能創造下一次的約會機會」、「我遇到的男生都是會帶，然後看電影途中拿出來問我需不需要，但覺得太曖昧了所以直接說不需要，不過內心倒是覺得很加分哈哈」、「當初跟男友在曖昧第一次約會，其實根本不冷，但因為他外套很香還是願意披著，曖昧的感覺直線上升」。

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