　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直播罵女網友「綠茶婊」、「玩不起的阿斗」　美髮師嘴秋下場曝

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

▲女子上直播平台遭張姓網友辱罵綠茶婊一狀告上法院。（圖／pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名張姓美髮師在TikTok直播中，與網友玩遊戲，約定輸的人要自打橡皮筋，黃姓女網友不接受這樣的懲罰，張男竟以「綠茶婊」、「長那麼醜」、「去給人家X」等等粗鄙的字眼辱罵對方，法官認為，被告的穢語並非脫口而出，而是一再貶低其人格、名譽，而且又是在眾所周知的網路直播平台，依公然侮辱罪判張罰金8000元。

判決書指出，案發於2024年1月6日凌晨2時許，張男供稱，他開TikTok直播，黃姓女網友提議玩遊戲，輸的人要用橡皮筋打自己，但她又說，自己是女生，不能接受這樣的處罰。才回她「男生就不用被保護嗎」，然後就為了處罰的原因吵架、謾罵，當時氣不過，一時氣憤才講那些髒話，「我沒有針對誰，並無指名道姓等語，因此不構成公然侮辱」。

法官依據雙方直播檔案對話內容，張男說「玩不起就不要玩」、「出來混的就是玩遊戲」、「在那邊給我裝綠茶婊，裝，這麼老還一直裝」、「以為自己很漂亮，X你娘」、「對啊，人醜是要作甚麼？玩不起的阿斗就不要出來混啦！發霉啦！妳娘碗鬼勒。啊笑死人！」，不爽就去給人X，沒品就不要玩遊戲。

法官審酌被告在網路直播過程中，僅因細故即任意出言辱罵告訴人，造成她受有名譽上損害，所為實不足取、與否認犯罪之犯後態度，依犯公然侮辱罪，處8千元罰金，可改易服勞役，1千元折算1日。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀行帳戶無法開通！他求助「專員」試11次　結果50萬飛了
獨／黃仁勳晚間6點30分將現身「這間逢甲名店」
「中職最正MC」爬山炸出超兇事業線！　震撼1.9萬人
獨／黃仁勳今晚要去逢甲夜市！　「我會在那裡跟大家見面」
直擊／玄彬在台灣　跨海放閃孫藝真！
經營30年！　SOGO敦化館今年12月正式熄燈
躲債住好友家「激戰人妻10次」　他義氣挺慘被綠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲女搭小黃遭3匪攔車劫走350萬　報案被揪出竟是詐團黑吃黑

載妻去藥妝店…82歲男身體不適「內湖猛撞釀4傷」！撞擊瞬間曝光

直播罵女網友「綠茶婊」、「玩不起的阿斗」　美髮師嘴秋下場曝

八大女甜喊「老公」人夫暈船！正宮提告　法官：只是攬客手段

獨／黃仁勳今晚要去逢甲夜市！　「我會在那裡跟大家見面」

廂型車見警秒繞路！警攔下「整車都是非法移工」　5人全被逮

貨車飆速過彎「被離心力打敗」甩飛90度躺地　翻車瞬間畫面曝

快訊／高雄男心情不佳「站8樓陽台遮雨棚」　民眾目擊嚇壞

阿里山公路驚見自小客「跨越雙黃線+龜速」　中埔警將開罰

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

23歲女搭小黃遭3匪攔車劫走350萬　報案被揪出竟是詐團黑吃黑

載妻去藥妝店…82歲男身體不適「內湖猛撞釀4傷」！撞擊瞬間曝光

直播罵女網友「綠茶婊」、「玩不起的阿斗」　美髮師嘴秋下場曝

八大女甜喊「老公」人夫暈船！正宮提告　法官：只是攬客手段

獨／黃仁勳今晚要去逢甲夜市！　「我會在那裡跟大家見面」

廂型車見警秒繞路！警攔下「整車都是非法移工」　5人全被逮

貨車飆速過彎「被離心力打敗」甩飛90度躺地　翻車瞬間畫面曝

快訊／高雄男心情不佳「站8樓陽台遮雨棚」　民眾目擊嚇壞

阿里山公路驚見自小客「跨越雙黃線+龜速」　中埔警將開罰

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

女離家查看監視器　發現調皮狗「1表現超反常」心碎：牠一直在等

陳冠希7歲女兒美國學校遭燒毀！　他出面募款：每一分錢都很重要

嘉義水上驚傳「面具大盜搶農會」　防搶演練力求逼真到位

走進維多利亞女王時期落成的棕櫚屋溫室！澳洲第五大城景點指南

鈴木一朗入選日本名人堂　得票率92.6%史上第6

23歲女搭小黃遭3匪攔車劫走350萬　報案被揪出竟是詐團黑吃黑

爆「迷你足協8年A千萬」　黃國昌轟：背後有新潮流罩、檢調要睡多久

高鐵軌道醫生「全台唯一軌道巡檢車」　扣件螺絲掉了也能揪出

傳承公婆愛心！高雄91歲嬤掏百萬積蓄　捐「福祉車」助身障童

大伯家借400萬買房！30年後一句狠話　氣壞公公進急診

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

快訊／內湖嚴重車禍釀4傷！驚悚畫面曝光　18機車全撞爛

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

知名藝術家溪邊性侵女學員　判刑4年6月

北市「伊拉客」當街攬客　特警攻堅逮9賣淫妹+7男客

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

藝人愛用攝影師出事了！內褲拉成丁字褲　2女模怒告

即／高雄某科大教授性騷22女大生　停聘3個月

「忘拉手剎車」被貨車輾死　躺地11hrs沒人知

爆涉性愛趴被罵「愛滋輝」！　網紅曬驗尿證明自清喊告

獨／陳靖寰涉賭獲清白仍遭球團放生！

小擦撞竟要女大生肉償　檢座陳立儒遭重懲拔官確定

更多熱門

相關新聞

鹹粥嬤跪求幫見孫　陸委會：已有31人被捕

鹹粥嬤跪求幫見孫　陸委會：已有31人被捕

彰化鹹粥阿嬤的金孫20歲黃姓男子因涉詐騙案被山西公安拘留，鹹粥阿嬤16日向陸委會、海基會的人員下跪，希望政府能協助她到對岸探望孫子。對此，陸委會發言人梁文傑表示，會盡量提供阿嬤一切必要的協助，其孫涉及的是詐騙案件，會在中共法律許可的範圍內提供必要協助。

NBA傳奇也來了！「小紅書」登87國下載榜首

NBA傳奇也來了！「小紅書」登87國下載榜首

TikTok在美營運絕處逢生？ 《央視》爆料：周受資受邀參加川普就職

TikTok在美營運絕處逢生？ 《央視》爆料：周受資受邀參加川普就職

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪懇求幫忙

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪懇求幫忙

假代書佯稱買地投資賺大錢　老夫妻險遭詐光積蓄

假代書佯稱買地投資賺大錢　老夫妻險遭詐光積蓄

關鍵字：

綠茶婊彰化公然侮辱TikTok直播

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面