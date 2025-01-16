直播罵女網友「綠茶婊」、「玩不起的阿斗」　美髮師嘴秋下場曝

▲女子上直播平台遭張姓網友辱罵綠茶婊一狀告上法院。（圖／pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名張姓美髮師在TikTok直播中，與網友玩遊戲，約定輸的人要自打橡皮筋，黃姓女網友不接受這樣的懲罰，張男竟以「綠茶婊」、「長那麼醜」、「去給人家X」等等粗鄙的字眼辱罵對方，法官認為，被告的穢語並非脫口而出，而是一再貶低其人格、名譽，而且又是在眾所周知的網路直播平台，依公然侮辱罪判張罰金8000元。

判決書指出，案發於2024年1月6日凌晨2時許，張男供稱，他開TikTok直播，黃姓女網友提議玩遊戲，輸的人要用橡皮筋打自己，但她又說，自己是女生，不能接受這樣的處罰。才回她「男生就不用被保護嗎」，然後就為了處罰的原因吵架、謾罵，當時氣不過，一時氣憤才講那些髒話，「我沒有針對誰，並無指名道姓等語，因此不構成公然侮辱」。

法官依據雙方直播檔案對話內容，張男說「玩不起就不要玩」、「出來混的就是玩遊戲」、「在那邊給我裝綠茶婊，裝，這麼老還一直裝」、「以為自己很漂亮，X你娘」、「對啊，人醜是要作甚麼？玩不起的阿斗就不要出來混啦！發霉啦！妳娘碗鬼勒。啊笑死人！」，不爽就去給人X，沒品就不要玩遊戲。

法官審酌被告在網路直播過程中，僅因細故即任意出言辱罵告訴人，造成她受有名譽上損害，所為實不足取、與否認犯罪之犯後態度，依犯公然侮辱罪，處8千元罰金，可改易服勞役，1千元折算1日。全案可上訴。