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金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

▲▼彰化鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求救孫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求救孫。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化鹹粥嬤的金孫黃男(20歲)因涉及詐騙案，遭大陸山西公安局拘禁，後續可能面臨審判、甚至服刑，回台時日遙遙無期。今(16日)海基會、陸委會派科長到鹹粥嬤家了解情況，阿嬤當場落淚下跪、痛哭失聲，懇求政府幫幫忙，就算要借錢也要到對岸看今孫一面。

彰化縣議員賴清美說，阿嬤已經快要1年沒有見到孫子了，今天看到海基會、陸委會派員前來家中，情不自禁下跪懇求，看到這一幕心中相當感動、又充滿感傷，忍不住跟著落淚，「阿嬤把心裡的希望都放在這裡，看到救命恩人就跪下去，希望可以協助，讓阿嬤能夠見到金孫一面。」

海基會科長表示，今天是到家中來關懷阿嬤，了解家屬的訴求，看能夠提供什麼樣的協助，雙方交換意見、盡可能提供家屬幫助；而以黃男的案件來說，若進入司法程序，還需等判決確定後，才會有後續執行的動作，今個案上不特別討論，主要是關心阿嬤狀況、表達關懷。

據了解，鹹粥嬤育有1男4女，目前跟打零工兒子同住，每月分別領有8千元中低老人生活津貼、4千元國民年金遺屬年金，兒女也都有工作，由於兒子與外配媳離婚多年，金孫是她一手帶大，未料卻捲入詐騙案，遭山西公安局拘禁至今。阿嬤今見到海基會、陸委會人員，當場下跪痛哭失聲，懇求對方將金孫帶回家、或安排協調讓她到對岸看孫，即便可能要付出好幾萬，阿嬤也願意去借錢籌款，「現在那邊(山西)變冷了，不知道他的衣服夠不夠？」

▼鹹粥嬤已經有將近一年沒有見到金孫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求救孫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求救孫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求救孫。（圖／記者唐詠絮攝）

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