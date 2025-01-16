「晴藝賀新春」　台南晴天坊新春市集蓄勢待發！

▲台南市勞工局16日辦理「晴藝賀新春・蛇咪攏好買」宣傳記者會，同時頒發2024年晴藝獎手創藝品競賽前3名得獎作品，歡迎民眾來台南行春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局開辦晴天創意築夢坊計畫行銷通路，輔導身心障礙者、新住民、原住民、中高齡等特定對象手工藝就創業，在新春開端就熱鬧強強滾，16日辦理「晴藝賀新春・蛇咪攏好買」宣傳記者會，同時頒發2024年晴藝獎手創藝品競賽前3名得獎作品，歡迎民眾來台南行春！

勞工局局長王鑫基表示，今年農曆節氣中有「兩個立春」， 民間俗語以「兩春夾一冬，黃土變成金」形容「雙春」年，象徵生機蓬勃、財運亨通，勞工局輔導的晴天坊夥伴受邀前往各地區市集擺攤展售，從年前就開始炒熱氣氛，首先1月16日到20日「台南眷村年貨大街」盛大展開，還有1月17日到22日「2025台南新化年貨大街」接續登場，以及1月18日「六甲落羽松開幕季」；不僅如此，春節九天連假過年期間，1月29(初一)到2月2日(初五)，「尖山埤渡假村」、「總爺藝文中心」、「蕭壠文化園區」都有晴天坊夥伴前往設攤展售，鼓勵民眾把握雙春節氣，到各地風景區感受新年新氣象，順道挑選晴天坊獨特豐富的手工藝品，為自己或親友除舊布新，迎接亮麗金蛇年！年節攤位現場還有「消費滿額贈好禮」的活動，數量有限數送完為止，詳細資訊可上晴天坊粉絲頁查詢（https://www.facebook.com/tainan.minority）。

王鑫基局長公開頒獎表揚「2024晴藝獎－手創藝品競賽」前3名獲獎者，由吳佳陽先生打造的《府城劍獅福所(鎖)包》獲得首獎─金質獎，「府城平安」烙印字樣、葫蘆造型皮革設計、搭配精緻銅鈴、細膩手縫技術，首獎實至名歸；第2名銀質獎是黃彗雅女士的得意之作《豐收虱目魚斜背包》，等比例擬真呈現，皮雕紋路染色栩栩如生，背在身上吸睛話題性十足﹔而銅質獎則是呂梯女士的《good溜 手工皂禮盒》，取名自台語「蛇」的諧音「溜」，消費者使用手工皂之後，除了皮膚滋潤光滑，也祝福金蛇年好運「溜」進來！

3位獲獎者也為新年做好準備，吳佳陽先生即將出席「新化年貨大街」，帶來黏土神明公仔、優質皮革包款，希望遇到有緣的客人，分享自己的創作理念；黃彗雅女士歷年都在「總爺藝文中心」，廟宇文創系列商品經營出穩定客源；呂梯女士無患子系列手工皂，使用過都說讚，回購率超高，將在「台南眷村年貨大街」登場。

王鑫基局長進一步表示，非常感謝台南市轄區內許多公私立單位提供銷售機會，除了年節市集擺攤，還有多處旅遊打卡熱點，如安平樹屋、赤崁樓、台江國家公園管理處，以及國道關廟服務區、東山服務區等，或者觀光住宿旅館如台南老爺行旅、徠歸仁飯店等，都有晴天坊寄賣櫃位。趁著雙春年的春天，鼓勵市民朋友來一趟充滿福氣的台南古城，帶回溫暖手工藝伴手禮，絕對是回憶及收穫都滿滿的行春之旅！對晴天坊手工藝有興趣的民眾，亦可直接洽詢相關資訊，電話：06-2991111轉8531（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。