獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

▲位在台中國立自然科學博物館內、很受親子喜愛的立體劇場，即將在今年6月劃下句點，將轉型成新劇場型態 。（圖／科博館提供）



記者游瓊華／台中報導

陪伴許多台中人成長、營運已經超過30年的國立自然科學博物館「立體劇場」將在今年6月劃下句點，而劇場目前因為配合科博館空調系統更新汰換，暫停營運中，預計3月18日重新開放。館方也透露，7月過後將轉型成為「飛天豬劇場」，且票價維持70元不變。

立體劇場長期以來選片都以自然生態類探索影片為主，特別是恐龍、太空等類型動畫片深受觀眾歡迎，更是許多台中人親子放假必去、寓教於樂的場所。館方指出，因應時代趨勢演進，XR、VR等數位展演形式已相當普及，科博館立體劇場要戴3D立體眼鏡紙本眼鏡，轉型後不再需要戴立體眼鏡，無紙化致力環境永續。

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▲進劇場戴3D眼鏡抬頭看影片，已成為許多台中人兒時回憶，但6月過後將畫下句點 。（圖／科博館提供）



科博館館長焦傳金則表示，立體劇場是大、小朋友重要回憶，每半年更換一次新片，關於7月轉型後的新片，則正在與國外片商積極洽談，絕對會帶給觀眾耳目一新的驚喜。

飛天豬這個IP目前已出現在2024年重新開幕的常設展《奇幻自然》，以同樣概念、全新風格現身。館方也透露，飛天豬是科博館首任館長漢寶德與生命科學廳設計師葛登納腦力激盪之下誕生的奇妙生物，希望藉「飛天豬」激發觀眾的想像與好奇。