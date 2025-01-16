鼎越稱「是暫緩非拋棄」京華城20％容獎　律師批違法：蔣萬安別包庇

▲關於「京華城」改建案20%容積獎勵，鼎越強調沒有要拋棄，只是暫緩。（圖／記者項瀚攝）

記者郭運興／台北報導

台北市副市長李四川昨表示，鼎越公司願意將20％京華城容積獎勵暫緩變更設計，讓外界認為是主動放棄，但鼎越隨即澄清，並未拋棄20%獎勵容積，而是暫緩部分工程。對此，律師黃帝穎今（16日）表示，至少三個公權力機關認定容獎違法，蔣萬安、李四川別包庇犯罪得利者，京華城違法容獎在法律上沒有暫緩空間。

鼎越公司15日發出聲明表示，為避免京華廣場工程之延宕，對工地周邊的公共安全及城市景觀、區域發展造成不利之影響暨維護本公司投資大眾之權益，避免社會資源之浪費，願配合台北市政府於113.10.24會議紀錄結論二之呼籲，先暫緩前此合法取得20%獎勵容積部分之工程（並未拋棄20%獎勵容積），並將依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

對此，黃帝穎表示，蔣萬安市府副市長李四川主動拋出鼎越要自砍20%京華城容積獎勵，但鼎越聲明立即打臉，稱僅是暫緩，非拋棄20%容獎。鼎越吃定蔣萬安包庇犯罪利益不敢依法撤照停工？

黃帝穎表示，蔣萬安至少有三個公權力機關公文書認定20%容獎違法，作為依法行政的依據，怎麼會任由鼎越打臉？蔣萬安應該依法行政應撤銷違法建照或至少勒令停工。

黃帝穎指出，第一「台北地院多次扣押裁定」，北院多庭法官均認定「被告前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等共同違法圖利行為，使京華城獲得建築容積奬勵率20％之不法利益」，犯罪所得之不法利益，為保全日後追徵，裁定扣押鼎越公司所有的施工中京華城建地。

黃帝穎再指，第二「台北地檢署起訴書」，北檢起訴書載明柯文哲、沈慶京共同圖予京華城公司、鼎越公司高達 121 億 545 萬6748 元之不法利益。

黃帝穎提到，第三「監察院糾正案文」，監察院糾正案指出，台北市政府核定京華城建照有重大違法失職，並指北市府逕自創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，給予按「第三種商業區」之基準容積率（上限為560％）外加最高20％之容積獎勵，「不僅逾越（牴觸）上位法規『臺北市土地使用分區管制自治條例』第25條與內政部訂定『都市計畫細部計畫審議原則』第8點之容積率上限規定，且給予之容積獎勵額度與申請人貢獻（負擔）程度之間亦屬失衡，難認有該府宣稱之所謂『對價性』，足見本件容積獎勵細部計畫修訂案之規劃提案、審議及核定過程，均有重大違失」。

接著，黃帝穎認為，依據最高行政法院判決，蔣萬安依法行政應撤銷違法建照，或勒令停工。最高行政法院103年度判字第324號判決指出，「按建築法第58條第2款規定，建築物在施工中，地方主管建築機關發現有妨礙區域計畫之情事時，應以書面通知承造人或起造人或監造人，勒令停工或修改，必要時亦得強制拆除⋯又原核發建造執照之行政處分，如係違法，主管建築機關本得撤銷之，惟該條特別規定應命停工、修改，其係基於比例原則之考量，即經停工、修改倘得回復合法狀態，自無須採取撤銷原核發建造執照之手段」。

最後，黃帝穎強調，違法容獎法律上沒有暫緩空間，若未修改回復合法狀態，即回復沒有20%違法容獎的狀態，蔣市府依法應撤銷全部違法行政處分，但蔣萬安公權力卻被百億元犯罪得利者看破手腳？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）