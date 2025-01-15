俄羅斯女模亮相哈爾濱　-20度穿削肩短裙服完美詮釋「美麗凍人」

記者魏有德／綜合報導

2025哈爾濱國際時裝周10日開幕，共有來自25個國家和地區的設計師共襄盛舉，在活動期間發表最新設計的流行服飾。本屆活動期間，有遊客拍下，一群來自俄羅斯，金髮碧眼身材高挑的男女模特兒，有的女生穿著削肩禮服搭配短裙，有的男生則穿著薄長袖，在攝氏-20度的低溫下走秀，完美詮釋何謂「美麗凍人」。

▲俄羅斯模特兒在2025哈爾濱時裝周的-20度低溫下走秀。（圖／翻攝微博，下同）

《中新網》報導，2025哈爾濱國際時裝周主秀場的場景設計緊緊圍繞「冰天雪地也是金山銀山」重要理念，在西城紅場老工業廠房裡打造了冰雪勝景與金山銀山交織融合、美輪美奐的國際時尚秀場，來自25個國家的設計師將在這裡進行35場精彩時裝設計發佈。

根據民眾拍下的影片顯示，一群俄羅斯模特兒在攝氏零下20度的廣場上走秀，有的女模特兒穿著削肩禮服，也有人穿著露出一雙筆直長腿的短裙，十分敬業。有網友看到影片後，不禁感嘆道，「真是美麗凍人！」

然而，當走秀表演結束後，民眾也直擊這群美麗的模特兒的真實反應。只見他們不計形象，不顧踩著超級高跟鞋，提著裙子飛也似的朝室內狂奔，讓人不禁莞爾。

公開資訊顯示，哈爾濱時裝周自2011年創辦以來，已有來自70多個國家和地區1300多位國際設計師與會，進行設計作品的原創首發，逐漸成為全球時尚潮流、共享資源和交流合作的國際時尚平台之一。