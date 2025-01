▲俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲。圖為去年一枚飛彈在烏克蘭上空爆炸。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭真理報報導,俄羅斯15日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊,烏克蘭全境發布空襲警報。據信俄羅斯多架Tu-95MS轟炸機升空發射Kh-101巡弋飛彈,並從黑海方向發射多枚口徑(Kalibr)巡弋飛彈進入烏克蘭境內,還動用匕首飛彈(Kinzhal)。

依據烏克蘭空軍早些時候的說法,在14日至15日的這一夜,俄羅斯多架Tu-95MS轟炸機從莫曼斯克州(Murmansk)奧列尼亞(Olenya)空軍基地起飛。

All of Ukraine is currently under an Air Raid Alert, following the launch of a Large-Scale Cruise and Ballistic Missile Attack by Russia. pic.twitter.com/Z1BwbfJT7t