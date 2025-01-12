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宜蘭台9線米克斯險遭輾！疑遭踹下機車　騎士喊冤：我不是飼主

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉近日發生一起令人心痛的事件，一隻米克斯混種犬被棄置在繁忙的台9線省道上，遭到急駛而過的休旅車撞傷後倒地，險些被遊覽車輾過。行車紀錄器拍到疑似一名機車騎士從腳踏板把狗踢到路面，影片曝光後引起網友的強烈憤怒。而騎士在接受警方詢問時否認棄狗行為。

▲▼米克斯混種犬疑遭人棄置在台9線被車撞傷倒地後，還差點被遊覽車輾過。（圖／擷取自「宜蘭知識＋」，下同）

▲米克斯混種犬疑遭人棄置在台9線被車撞傷倒地後，還差點被遊覽車輾過。（圖／擷取自「宜蘭知識＋」，下同）

▲▼米克斯混種犬疑遭人棄置在台9線被車撞傷倒地後，還差點被遊覽車輾過。（圖／擷取自「宜蘭知識＋」，下同）

一位網友在11日晚於「宜蘭知識＋」發文，表示他開車行經台9線礁溪路三段時，行車紀錄器拍到一隻小狗在大馬路上被撞的驚險畫面。影片中顯示，小狗看起來像是被一名騎士從機車腳踏板踢下車，隨後小狗狂奔到快車道，在內側車道被休旅車撞上並翻滾3圈，最終倒在路面動彈不得，隨後一輛遊覽車開過，險些輾過小狗，場面驚險萬分。

事件發生後，機車騎士的抬腳動作被懷疑是踢狗下車，引發網友撻伐。許多網友留言譴責騎士的行為，表示「超扯的」、「真的很可惡，報警處理」、「有必要這樣對待狗狗嗎」。然而，騎士的親友則在網上回應，稱小狗是路邊野狗，並非騎士載狗棄狗，行車紀錄器的錄像視覺產生了誤差，當事人會向警方說明。

礁溪警分局12日證實，該騎士已向警方說明，否認是小狗的飼主，也沒有棄狗行為。行車紀錄器畫面顯示，騎士行經事發地點時，機車後方的煞車燈瞬間亮起，是否因看到小狗從路邊跑出來而緊急煞車，騎士抬腳的反射動作被誤以為是踢狗下車？相關細節仍待進一步釐清。

宜蘭縣動植物防疫所表示，民間動保團體得知此事後，立即派員將受傷的小狗送往動物醫院治療，確認是米克斯混種犬，經檢查後無立即性危險，並未植入晶片。目前，小狗暫由動保團體帶回安置，防疫所將配合警方調查，若查出飼主棄養，將依違反動物保護法處以3萬到15萬元罰鍰。

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