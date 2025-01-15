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移民美國夢碎　官方認證公司遭控吸金10億

獲政府認證的飛達富移民公司（圖）遭醫師團指控吸金詐騙。（翻攝飛達富美加移民留學公司臉書）

▲獲政府認證的飛達富移民公司（圖）遭醫師團指控吸金詐騙。（翻攝飛達富美加移民留學公司臉書）

圖文／鏡週刊

投資移民爆糾紛！16名醫師及白領人士最近聯合向本刊投訴，指控獲得移民署認證的甲級移民公司「飛達富」在《臺灣醫界》雜誌刊登廣告，號稱投資50萬美元（約新台幣1,500萬元）就可拿到綠卡及環球影城飯店的股權，但耗時10年，不僅錢拿不回來，還有人沒拿到綠卡。投訴人認為，該公司吸金逾10億元，卻雙手一攤不願負責，實在讓人無法接受，準備提告討公道。

多名醫師向本刊爆料，他們一行16人於10年前，看到醫師全聯會刊上「飛達富投資移民公司」的廣告，該公司宣稱，投資50萬美元可獲美國永久綠卡，並附帶投資佛州的環球影城飯店項目，醫師們參與該公司說明會之後，就投入資本，並簽署投資移民契約，契約內容標榜5年內可獲得綠卡，也清楚標註回饋的金額等條件。

飛達富在《臺灣醫界》雜誌（圖）刊登廣告吸引醫師投資移民，引發爭議。

▲飛達富在《臺灣醫界》雜誌（圖）刊登廣告吸引醫師投資移民，引發爭議。

沒想到付錢後，有人花了10年才等到綠卡，有人至今還沒領到，且該公司對投資項目進展開始含糊其詞，聲稱是美國合作方出了問題，這幾年完全沒賺錢。在這些醫師強力要求協商退款下，移民公司僅出示一張寫著「獲利0元」的財報，兩手一攤，表示他們只是仲介，莫可奈何。醫師氣憤認為，十年來的努力僅獲得「一張白紙」，根本就是蓄意吸金。

被害人A醫師秀出合約與股權書，控訴飛達富的移民商品與承諾不符。（讀者提供）

▲被害人A醫師秀出合約與股權書，控訴飛達富的移民商品與承諾不符。（讀者提供）

醫師們透過人脈詢問美國政府、律師，美方表示，這些投資項目屬於「高風險投資」，且業者宣稱的投資美國影城飯店，根本只是評價一般的旅館，美國政府不會鼓勵外國人透過此項目移民。

飛達富公司開業逾25年，宣稱是美加投資移民的專家。（翻攝飛達富官網）

▲飛達富公司開業逾25年，宣稱是美加投資移民的專家。（翻攝飛達富官網）

受害者串連之後，發現還有更多人也被該公司的商品套牢，血本無歸，十年下來，該公司恐已獲利超過十億；公司老闆還有各種法律糾紛。他們除了向醫師全聯會申訴，要求在月刊上下架該公司廣告，也打算對業者提告。

飛達富公司負責人胡鳳明（圖）曾多次受訪，提供移民意見。（東森新聞提供）

▲飛達富公司負責人胡鳳明（圖）曾多次受訪，提供移民意見。（東森新聞提供）

針對指控，飛達富公司表示，投資項目均獲美國移民局核准，且投訴人目前均有拿到綠卡，僅一位仍在等美國移民局核發；與投訴人簽署契約時，均有明確告知投資並非「保證獲利」，目前項目方並沒有說不歸還資金，公司所做的都是協助項目方與投資人往還款的方向進行，不了解為何投資人會指控項目方不打算還他們錢，特此澄清。


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