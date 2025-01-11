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可判讀寶寶需求　台灣新創AI技術獲美媒50大精選

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲今年CES展有許多為寶寶打造的穿戴裝置。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／中央社

CES今天落幕，台灣新創公司澔心科技（SiriuXense）以AI技術判讀寶寶身體狀況、為寶寶生成搖籃曲，智慧穿戴裝置獲得大會創新獎之外，也入選「今日美國報」（USA Today）50大精選。

今年美國消費性電子展（CES）幾乎全數產品都導入AI，與健康相關的穿戴裝置從檢測睡眠呼吸中止症的智慧戒指、到幫助糖尿病患者的連續血糖監測器都受到關注，不僅針對成人設計的產品，專為寶寶打造的穿戴裝置也較去年更為豐富。

台灣新創公司澔心科技運用聲紋感測技術開發的「寶寶智慧照護」裝置，採矽膠材質製作，能追蹤寶寶的體溫、呼吸、心率和活動，包括腸道運動，再輔以AI技術對數據進行分析，來瞭解嬰兒的睡眠狀況，並在嬰兒出現窒息或呼吸困難時提醒父母。

▲▼台灣新創公司澔心科技（SiriuXense）以AI技術判讀寶寶身體狀況，能追蹤體溫、呼吸、心率和活動，包括腸道運動，再輔以AI技術對數據進行分析，來瞭解嬰兒的睡眠狀況，並在嬰兒出現窒息或呼吸困難時提醒父母。（圖／翻攝自澔心科技）

▲台灣新創公司澔心科技（SiriuXense）以AI技術判讀寶寶身體狀況，能追蹤體溫、呼吸、心率和腸道運動，並在嬰兒出現窒息或呼吸困難時提醒父母。（圖／翻攝自澔心科技）

這款裝置猶如寶寶的智慧保姆，並能為嬰兒生成個性化搖籃曲，幫助嬰兒進入睡眠，照顧寶寶健康外，也能提供父母較佳的睡眠品質，是許多新手爸媽的福音。

此技術拿下今年大會的創新獎，並獲得「今日美國報」50大精選。

除澔心科技外，國科會率領的新創團隊今年也有3家獲得大會創新獎，CES今年有超過4500家廠商參展，包括1400家新創公司，要從眾多參展商中脫穎而出不易。

紐約時報（New York Times）旗下的產品評論平台Wirecutter也有介紹澔心科技的技術，指出雖然這款產品並非市面上唯一的寶寶智慧監測器，同類型產品還包括美國品牌Owlet的「穿戴式智慧襪」（Dream Sock），而澔心科技和其他產品的出現，讓人期待AI技術未來能夠幫助新手父母，更好地照顧小寶寶。

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