【廣編】掌握兩訣竅　料理小白也能煮出Q滑帶勁麵料理

【廣編特輯】

圖、文／好勁道提供

冷冷冬日，最適合來盤 Q 滑帶勁的熱麵食，經常在 YouTube 與 Facebook 上分享各種溫暖幸福美食的 MASA 主廚特別在 2024 年末舉辦了「好勁道 X MASA 粉絲見麵會」，讓粉絲品嘗暖心的冬日麵食料理，還教大家怎麼挑選麵條，在家也能為自己與家人帶來更多溫暖幸福時光。

如何煮出一碗 Q 彈居家好麵料理，MASA 表示選麵很重要，現場也分享了他的選麵哲學，MASA 還特別引用了兩個日文詞彙來解釋：「こし（Koshi）」代表嚼勁與彈性，而「のどごし（Nodogoshi）」則形容吞下時的滑順感。他認為，好勁道完美結合了這兩種特質，真正符合挑剔的日本人對好麵的標準。

來台多年，MASA 對台灣的美食文化情有獨鍾，而好勁道更是他一見傾心的麵條品牌。 MASA 分享，他初次品嚐好勁道麵條時，就被其獨特的 Q 彈口感所吸引。「好勁道的麵條不僅有 Q 彈的嚼勁，烹煮時不會筷子一夾就斷，加入食材拌炒後依然能保持彈性，這是很難得的特質。」

｢好勁道｣能夠成為經常分享家庭料理的 MASA 主廚最愛，背後是品牌對產品品質的極致追求。從選用單一澳洲黃金小麥製成的麵條，採用日式杉木室乾燥熟成工法，好勁道用心打造每一碗麵的 Q 滑帶勁。其透亮白皙的麵身與穩定的熟成工藝，確保每一口都帶來最佳口感，除了卓越的口感，好勁道也堅持無添加的安心品質，榮獲國際 A.A. Clean Label 驗證最高等級，保證 100%無人工添加物，讓全家人都能放心享用。