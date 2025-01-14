10多歲少年流感死！才就醫退燒「隔一天猛惡化」　急救無效當天亡

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情升溫還出現本季最小死亡個案！疾病管制署今（14）日公布，上周國內確認10例流感死亡，個案中最年輕是南部年僅10多歲少年，沒有慢性病史也沒有接種疫苗，去年12月底出現症狀到急診快篩A流，留觀到退燒後開藥回家休息，沒想到隔天又發燒、嘔吐，再到急診高燒42度且心律不整、意識改變，經急救插管仍心肺衰竭，當天就過世。

國內流感進入流行期！疾病管制署今（14）日表示，上周類流感門急診就診約13萬9千餘人次，為近十個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢。

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上周（1/7-1/13）新增49例流感併發重症（45例H1N1、2例H3N2、1例A未分型、1例B型），年齡介於10多歲至90歲以上，其中45例（92%）未接種本季流感疫苗；另新增10例死亡（均H1N1），年齡介於10多歲至90多歲，其中8例（80%）未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕是南部10幾歲男性，本身沒有慢性病史，沒有接種疫苗，12月底出現發燒咳嗽全身無力，到急診快篩A型流感，當天留觀至退燒症狀改善，開立口服抗病毒藥物後回家休息，卻在隔天出現發燒、嘔吐，再次到急診就醫。

林詠青指出，個案當時發高燒達42度，還有心律不整、意識改變等症狀，後續插管仍心肺衰竭急救無效，當天過世，主要死因是流感併發呼吸衰竭。調查相關接觸者，在個案發病前後有幾人出現發燒、流鼻水，但未檢驗流感、新冠感染狀況。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明個案狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

疾管署統計，截至本年1/13止，公費流感疫苗接種數約611.5萬人次（疫苗使用率約92.8%），低於去年同期（635.6萬人次），但近期打氣明顯熱絡，自1/1開放全民接種以來，至1/13已接種約32.5萬人，為去年同期3.8倍，其中上周五（1/10）接種35,178人亦再創今年新高。不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為45.5%，尚未達接種目標。

疾管署呼籲，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，且寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。