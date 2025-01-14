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科技戰烏雲密布　北京市長：支持受制裁企業應對外部打壓

▲▼北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京市市長殷勇作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

川普將回鍋白宮，中美科技戰預料將越演越烈。北京市市長殷勇今（14）日在政府工作報告中強調，今年將支持民營企業參與重大科技攻關，推動積體電路重點項目產能提升，一鏈一策加快產業鏈延伸布局，並「支持受制裁企業應對外部打壓」。

北京市第十六屆人大第三次會議開幕會今日上午在北京會議中心舉行，殷勇於政府工作報告中，作出上述表示。

回顧2024年北京的科技產業發展，殷勇提到，已建成全大陸首個人工智慧數據訓練基地，高級別自動駕駛示範區完成600平方公里設施智慧化部署，數位經濟核心產業收入保持兩位數增長，醫藥健康產業規模首次突破兆元（人民幣，下同）。

此外，去年北汽、小米、理想等重點整車項目陸續投產、在京生產新能源汽車約30萬輛、增長近3倍，人工智慧核心產業規模突破3000億元，積體電路重大項目順利實施；火箭大街啟動建設，實現全球首例純電驅全尺寸人形機器人擬人奔跑。

展望2025年，殷勇表示，將支持民營企業參與重大科技攻關和重大項目建設。完善新一代資訊技術、人工智慧等產業支持政策，推動積體電路重點項目產能爬坡，在新能源整車及零部件等領域推進一批重大工程。

殷勇還說，要推動重點產業鏈高質量發展，聚焦工業母機等領域，一鏈一策加快產業鏈延伸布局，發揮鏈主企業關鍵作用，促進產業集群梯次發展。「支持受制裁企業應對外部打壓。」

未來產業布局建設方面，殷勇說，將重點培育人形機器人、商業航天、生物製造、新材料等20個未來產業。加快6G實驗室和6G創新產業集聚區等項目建設，打造低空技術創新和產業發展先導區，並梯度培育科技創新型企業。

▼北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

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