網紅八炯「車禍被追尾」　機車躺路面！網友毛爆：想起陳梅慧

圖、文／鏡週刊

網紅八炯踢爆中國統戰手法引發社會大眾關注，昨（12日）他再爆新北、台中合計有5據點可協辦中國身分證，未料今（13日）下午八炯自曝出車禍被追尾，畫面曝光。

八炯今接近13時許，突然於threads上傳一段影片，只見他站在路邊自拍，一輛機車橫躺路面，疑就是八炯的用車，他表示「我車禍被追尾！」。

由於前（11日）北市議員林亮君才在國道上遭後車追撞，造成她頸部韌帶扭傷，所幸人沒有大礙，八炯今又恰好也出車禍，立刻引發討論，不少網友紛紛表示「人沒事就好」「好恐怖喔！很難不聯想」「前天林亮君被追撞 今天是八炯 讓人想起陳梅慧 都是追撞 毛毛的」「千萬小心人身安全！！！」。

針對八炯指20萬人拿中國身分證，還有台灣有據點可協辦一事，內政部長劉世芳上午受訪表示內政部目前正在查察，有中國身分證的少於10人，也建議若發現有人持有中國身分證在台灣從事不法行為，可向內政部檢舉，但20萬人數字是否為假消息無法證實；至於據點部分，劉世芳則說是否涉及違法，內政部會查清楚。



更多鏡週刊報導

國民黨喊「反共立場」拒八炯、陳柏源入黨 公布13秒影片配樂酸爆

八炯突宣布加入國民黨！申請書曝光 「從今天開始我是藍營側翼」

日本創作歌手Yuika首次露臉 網暴動：跟想像的一樣