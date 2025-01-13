唱李宗盛情歌騙信任！新北婦拿房抵押面交537萬　詐團6人落網

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名64歲何姓婦人遭「假愛情交友」手法詐騙，詐騙集團以虛擬貨幣投資為由，誘使她6次面交資金並用房子抵押貸款共537萬元。直到她要求出金「獲利」時，詐團百般推託，甚至要求追加款項，何婦才驚覺受騙向警方報案。經專案小組偵辦，在北中南等地逮捕6名成員，查扣贓款2000萬，並依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

▲何姓婦人（左）與賴姓代書辦房屋抵押貸款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，何婦在2024年8月間透過臉書認識一名男子，2人因喜愛童安格、李宗盛的老歌而迅速熟識，甚至交換唱歌錄音檔。2人感情迅速升溫，男網友建立信任後，邀請她參與虛擬貨幣投資計畫，聲稱能快速獲利。在對方鼓吹下，何婦投入畢生積蓄，甚至以唯一的房產抵押借款400萬，共計537萬元。然而，當她嘗試要求出金獲利時，卻遭對方多次拖延，甚至要求再支付款項，才驚覺落入騙局。

警方受理報案後，成立專案小組展開調查。經查發現，該詐騙集團遍布全台，並勾結賴姓地政代書誘騙何婦抵押房產，造成她重大財務損失。專案小組蒐集充分證據後，12日由士檢檢察官指揮，兵分多路持拘票及搜索票，至新北市板橋、泰山，桃園市中壢，台中市南屯及東區，以及台南市南區等地展開同步行動，成功逮捕以37歲宋姓男子為首的詐騙集團及其他5名共犯。

警方此次行動不僅攔阻何婦損失的畢生積蓄，還查扣詐騙集團的不法所得，包括現金2000多萬元、香奈兒限量名牌包、手機、筆電、隨身碟、匯款單據、契約書、房地產登記收據等大量證物，訊後依詐欺罪、洗錢防制法送辦。

▼警方起獲贓款2000萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼賴姓代書（前）與葉姓車手（後）遭移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）