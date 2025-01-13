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快訊／涉11億光電弊案！陳啓昱遭「延押2月」　看守所裡過新年

▲▼民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱。（組圖／翻攝刑事局、資料照）

▲民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱遭延押2月。（組圖／翻攝刑事局、資料照）

記者林東良、戴若涵／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院去年11月初召開羈押庭，但陳啓昱並未到庭。南檢發出拘票拘提，台南、高雄檢警、海巡動員數百人，但遲遲未發現其蹤影。檢方發出通緝，陳啓昱最後於11月25日在律師的陪同下自行赴南檢報到，並於當晚遭台南地院裁定羈押禁見，由於羈押期屆滿，台南地院今開庭，裁定延押2月，陳啓昱將在看守所內過年。

台南地方法院裁定，陳啓昱之羈押期間自114年1月25日起延長2月，並禁止接見、通信，並說明陳啓昱前因違反證券交易法等案件，於民國113 年11月25日裁定羈押。檢察官以上開羈押期間即將屆滿，偵查尚未終結，原羈押原因仍然存在，認被告有繼續羈押並禁止接見、通信之必要，向法院聲請延長羈押2月。

經台南地院訊問後，陳啓昱未就全部犯罪事實完全坦承而顯然保留部分情節。由於全案涉案人數甚多、金流往來龐雜且龐大，尚待檢警一一傳喚及清查；而扣案之書、物證及相關行動裝置內容仍需調查，相互勾稽比對研判等，法院認為，陳啓昱原本羈押的原因及必要性仍未消滅，應認聲請人之聲請為有理由，應准自114年1月25日起再予延長羈押2 月，並禁止接見通信。

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