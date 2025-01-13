機車危險感知影片題2／4起倍增　公路局：提升防禦駕駛

▲2月4日起危險感知教育平台影片體驗，由現行每卷5題增加至10題。（圖／新北市金山區公所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升騎乘機車的危險感知能力，降低交通事故發生，公路局今表示，2月4日起，民眾機車預約考照前，以實境拍攝的危險感知教育平台影片體驗，由現行每卷5題增加至10題(8題危險感知及行為判斷題、2題風險問答題)，且需答對8題以上，並觀看全部解析影片後，始得至監理服務網登錄體驗成績及預約考照。

公路局指出，統計去年10月1日至11月29日危險感知教育平台體驗意見回饋，有效問卷為4892件，受訪群體以18至24歲青年為主，認為該平台影片對提升道路交通安全意識效益，98.9％受訪者給予正面評價。

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公路局進一步指出，在影片內容學習效益上，84.5％受訪者認為影片有助於瞭解到違規風險意識；危險感知教育影片內容難易，90.3％受訪者認為影片內容難度適中。

公路局今宣布，2月4日起民眾機車預約考照前，危險感知教育平台影片由現行每卷5題增加至10題(8題危險感知及行為判斷題、2題風險問答題)，且需答對8題以上，並觀看全部解析影片後，始得至監理服務網登錄體驗成績及預約考照，若體驗未通過，但已達體驗次數3卷(最高體驗30題)上限者，仍可登錄成績。

危險感知影片以道路交通事故主因為案例，實境拍攝，更加強學員的道路潛在風險意識，公路局表示，將持續增加實際道路案例的拍攝及教育，以提供更多實用的防禦駕駛技巧，提升學員騎乘機車於實際道路的危險應對能力，降低交通事故。