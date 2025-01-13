台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

▲台南市藥師公會頒獎表揚全民健康保險藥事照護計畫執行卓越藥師，感謝他們讓市民有更好的用藥安全環境與品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市藥師公會12日晚上舉辦2025年藥師節慶祝活動，會中表揚「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」執行績效卓越藥師及「服務熱誠藥師」，席開81桌，場面盛大，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜特地南下感謝台南市藥師在全民用藥安全上的認真執行與付出。

台南市藥師公會理事長陳寶惠說，隨著高齡化及文明病、流行疾病叢生，不少民眾可能同時服用多種藥物，不同診治科別開出的藥物有可能導致藥物交互作用，因此就需要藥師來為民眾做進一步的把關，台南市藥師公會在2024年特別著重於此一區塊的執行，在全市多家社區健保藥局藥師仔細為民眾把關用藥的情形下，創造出比預定目標服務數還要高的數字，達成率高達413％，成為全國各縣市藥師公會執行率第一名的團體。

陳寶惠也說，社區健保藥局的功能已不再只是提供民眾處方箋調劑領藥服務，在健保署不斷提升雲端藥歷系統資訊化及政府良善政策支持下，社區健保藥局的藥師已可透過健保署的雲端藥歷系統來幫民眾檢視是否有藥物交互作用的問題，讓用藥安全多一層保障、讓民眾可以更安心用藥，因此，社區健保藥局是民眾健保處方箋領藥與正確用藥諮詢的好鄰居，所有用藥盡可能在同一家藥局領藥，藥師對民眾個人的用藥也更為熟悉，對民眾的健康照護會有更大的幫助。

獲得「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」表揚的藥師：陳寶惠、林隆昌、郭燕雪、蔡雅卉、黃大晉、邱文苓、周湘妍、蕭智元、蘇莉琄、陳彣樑、劉姿伶、鄭朝仁、沈芳綺、王麗華、曾纓閔。

獲得「服務熱誠」表揚的藥師：涂逸權、薛大福、吳玉琴、林佳境、楊麗凉、鍾瑀棈、陳玟親、陳慧怡 、蔡啟隆、吳宗育、陳育琪、張寶玉、蔡佩芳、楊曜任、方瑞琪、葉蓓仙。