LINE「最禮貌句點」曝光！　大票人洗版認證：偉大發明

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人不論工作、日常生活都離不開LINE，然而在各種訊息交流間，也可能誤踩別人的雷點。就有網友認為，用內建的「表情符號」來句點別人，是最佳做法；這番話掀起熱議，大票人坦言，自己都用這招，也有不少網友笑回，「學到了！」

網友日前在Threads發文提到，當用LINE傳訊息時，要如何有禮貌的句點別人，他認為回內建的「6種表情符號」肯定是最佳解答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲用表情符號來結束對話。（圖／翻攝自Threads）

PO文狂吸近萬人按讚，大票網友洗版表示，「那個讚真的很雞X，但我就是那個雞X人」、「要結束話題，這真的好用」、「什麼都要回，真的很痛苦」、「已讀不回禮貌版」、「超好用的」、「真的...偉大的發明」、「第四個超常用」、「第三個，尷尬笑又不失禮貌」、「超愛用這個」、「確實...最佳功能」、「這個功能真的是拯救我」、「有時候覺得已讀不回很不好意思，索性都用這個」、「謝謝這個功能讓我不用一天洗好幾次澡」、「我不管LINE、IG還是FB都用表情符號」。

而不少人也紛紛笑回，「為什麼沒有翻白眼的表情可以按」、「之前回這個，被朋友說沒禮貌，我就把他封鎖了」、「希望有問號可以按」、「LINE最大的失敗，一定是沒有怒可以按」。

值得一提的是，先前益智綜藝節目《全民星攻略》統計，比起「已讀不回」，更令人火大的訊息回話，第一名是「笑死」，第二則為「哈哈」，「喔」則名列第三。