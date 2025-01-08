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一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

▲詐騙集團成員假冒尤姓婦人（紅衣）之子，以LINE「借款」，信義分局警方偕同郵局成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲詐騙集團成員假冒尤姓婦人（紅衣）之子，以LINE「借款」，信義分局警方偕同郵局成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

尤姓婦人接獲自稱其兒子人士的LINE通話，表示需要本錢投資生意，尤婦不疑有他、還向人借款5萬元並前往郵局打算匯款，經行員關懷提問及員警查證，確認為假冒親友詐騙並成功攔阻，讓原本財務狀況就不佳的尤婦避免破財。

詐騙集團將「猜猜我是誰」手法再進化，先隨機播打電話，使婦人誤認為其兒子後，套出個人資料，再要求婦人加入LINE通訊軟體，聲稱因投資手機生意需要錢，欲借貸36萬，但是婦人收入不高，先向友人借貸5萬後，至信義郵局臨櫃匯款，過程中行員發現有異向警方報案。

▲詐騙集團成員假冒尤姓婦人（紅衣）之子，以LINE「借款」，信義分局警方偕同郵局成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警分局指出，7日於金融打詐群組接獲信義郵局通報疑似詐騙案，立即派員到場；尤婦向警方指稱，接獲某人的電話、認為是自己的兒子打來，對方進而索求其個人資料、再要求加入LINE通訊軟體，並聲稱因投資手機生意需要錢，欲借貸36萬，但是尤婦本身收入不高，因此先向友人借貸5萬後，再至信義郵局臨櫃匯款，過程中行員發現有異、向警方報案。

不過信義派出所及分局偵查隊員警到場後，尤婦仍堅持要匯款，經向其「真兒子」查證確認後，才願相信為詐騙；警方並現場向婦人宣導，此乃詐騙集團將「猜猜我是誰」手法再進化：先隨機播打電話，使受害人誤認為其親友後，套出個資並加入LINE通訊軟體，遂行詐騙，而如對方曾教導迴避金融機構提問的對談方式，也均是詐騙，讓尤婦直呼感謝，表示若不是行員的機警通報及員警的耐心勸阻，恐怕辛苦工作得來的錢財就不保。

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