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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

針對台北市爆出重大兒童性平事件，民進黨台北市議員許淑華提案獲得跨黨派支持，要求市府須啟動府級跨局處緊急應變會議，整合各局處權責，制定標準作業流程，以利各單位快速因應；提案內容指出，若教保人員涉及對幼生性侵害案件，教育局在掌握具體事證後，應於二週內經認定委員會程序，予以最重解聘處分。

議員許淑華日前在政黨協商時，針對「台北幼兒園狼師性侵案」提出善後方案，獲得市議會跨黨派議員一致支持，達成綜合決議。一、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。二、涉及教保人員對幼生性侵害案件，如經教育局掌握具體事證後，於二週內經認定委員會程序，予以最重「解聘」處分。

許淑華說，過去1年台北狼師案頻傳，所有家長都非常擔憂。其中，陳姓狼師案，市府行政處分遠不及司法偵辦速度，教育局8月20日只對狼師停職處分，然而狼師9月10日被羈押、11月2日起訴，且法院還裁定延押至今年2月9日。

許淑華表示，司法盡速審理，蔣市府卻一直拖到11月21日開罰後才正式停聘，顯示行政與司法沒有並行，導致家長無法第一時間了解狀況，陷入恐慌與擔憂。

「所以我才要求緊急應變小組研議，未來處理幼兒重大性平案件，必須整合教育、社會、警察局等單位，將程序化繁為簡。」許淑華說，建立清晰跨局處SOP，絕不能再錯過即早遏止悲劇的時機點，守護每個孩子的笑容，是我的責任。我與議會同仁會全力以赴，監督市府。

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