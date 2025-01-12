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12生肖周運勢排行曝！屬猴正偏財飆升　這類人桃花超旺

（示意圖／pixabay）

▲12生肖本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，1月12日至1月18日十二生肖運勢，本周屬雞、屬猴的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.雞

工作：本周運勢強勁，自信心滿滿，為第一名。遠方來的貴人，能帶來業務上的合作訊息，加強溝通，好好把握。

2.猴

工作：本周運勢表現優良，為第二名。忙碌著收款，順利大於阻礙。已經進入倒數年終金的時刻，算來也是異軍突起，收獲不錯，值得開心。

3.龍

工作：本周運勢壯大，信心指數高，為第三名。年前工作運旺盛，工作帶來豐厚人際關係，藉此拓展上層資源是重點。

本周財運前三名

1.

財運：正財運好，業務提成帶來的偏財也是旺盛，本周尚有小本經營投資帶來的年終分紅，豐收滿溢。

2.雞

財運：本周財運暢旺，包括年後的業務都已談定，可以放一個安心年，消費愉快，花錢有理，給自己鼓勵嘉獎。

3.

財運：本周財運為正財，惦惦吃，吃三碗公的狀況。一向不太彰顯身分的你，更懂得在親戚面前藏拙，以免被借錢不還。

本周愛情運前三名

1.

愛情：不鳴則已，一鳴驚人，本周妳因公司才藝表演受到重視，突然成了受歡迎的人，追求的男性大排長龍。

2.

愛情：本周男性愛情運跳升，年前的公司旅遊活動，終於對你欣賞的她提出成為朋友的要求，沒想到如你所願，非常順利。

3.

愛情：單身者桃花運上升，如何排解孤獨自處不是惱人問題，只要張開雙臂接受不同想法的異性，你就踏出了第一步。

本周健康運前三名

1.猴

健康：健康運不錯，終於重新上回瑜珈課，展開一系列的形體拉伸，讓漸漸失去軟度的筋骨，回復年輕的狀態。

2.龍

健康：健康運挺好，近日迷上跳舞減肥，加上飲食控制得宜，才短短數周成效驚人。心情大好。更顯年輕。

3.雞

健康：健康運不錯，最近放縱自己，可能是甜食吃多了不消化，可服用益生菌，優酪乳來促進腸胃蠕動。

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