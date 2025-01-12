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研究：美國2024溫室氣體減排停滯　氣候目標面臨挑戰

▲▼美國,工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究顯示，美國去年的溫室氣體排放量停滯，令該國的氣候目標面臨挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據一份分析報告，2024年美國溫室氣體的排放量幾乎沒有減少，這使得全球最大經濟體美國將難以達成其氣候目標；同時，即將上任的川普政府似乎還計劃加強對化石燃料的依賴。

法新社報導，這份報告9日由獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）發布。根據榮鼎集團的初步估算，美國整個經濟體的排放量淨下降幅度僅為0.2%。

製造業產量減少是導致溫室氣體排放量小幅下降的原因之一，但航空與道路交通量增加，以及電力需求上升抵銷了部分成效。

研究共同作者金恩（Ben King）告訴法新社，儘管美國經濟去年成長2.7%，溫室氣體排放量小幅下降「延續了我們所觀察到的經濟成長與溫室氣體排放之間脫鉤的趨勢」。

整體而言，美國的溫室氣體排放量仍低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，且比2005年水準低約20%。2005年是美國在「巴黎協定」（Paris Agreement）中設定的減排目標基準年。

但由於去年的排放幾乎沒有下降，各行各業都必須加速脫碳。

研究指出：「為了達成依據『巴黎協定』在2030年底前減排50%至52%的目標，美國必須在2025年至2030年間每年保持7.6%的大幅度減排。」若非處於經濟衰退時期，這樣的減排速度前所未見。

更有甚者，川普已表明他計劃撤銷總統拜登的綠色政策，包括要求化石燃料發電廠大幅減排的規定，以及「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中撥款數以千億美元來支持潔淨能源的條款。

報告預測，如果川普落實這些計畫，美國到2035年底前可能只能減排 24%至40%。

即使在拜登執政下，美國的減排幅度仍較其他一些主要排放國家低。

根據智庫「艾格拉能源轉型」（Agora Energiewende），歐洲最大經濟體德國去年的排放減少3%、2023年減少10%；另據氣候變遷科學與政策網站Carbon Brief預測，歐洲聯盟（EU）去年的排放將減少3.8%。

美國的溫室氣體排放量自2004年達到峰值以來，一直呈現顛簸下降的趨勢。2023年排放下降3.3%、2022年上升1.3%，在2021年疫後反彈中上升6.3%。

金恩說：「當我們在2年前審視『降低通膨法』時…我們預期今天的排放量會比現在略低。」

然而，這些投資可能需要更多時間才能看到成效。報告指出，潔淨能源和運輸業的潔淨投資去年第3季達到創紀錄的710億美元。

報告中的正面因素包括電網中綠色能源的占比上升，太陽能和風能的發電量總和首次超越燃煤發電。此外，減少煤炭使用和更潔淨的石油與天然氣生產過程也導致甲烷排放有所下降。

美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）氣候科學家曼恩（Michael Mann）告訴法新社，他對經濟成長和溫室氣體排放量脫鉤的趨勢表示歡迎。但曼恩補充說，「目前排放量下降的速度遠不及所需的水準」。

世界資源研究所（World Resources Institute）美國辦事處代理主任魏爾（Debbie Weyl）示警：「僅僅讓排放量持平，會讓美國離實現氣候承諾的目標愈來愈遠。」

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候與能源計畫政策主任柯里特斯（Rachel Cleetus）稱這項結果「令人警醒」，並指出電力需求增加是因為住宅建築需要更多空調。

柯里特斯告訴法新社，「隨著氣溫紀錄年年被打破，這已經是我們面對的現實」。

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美國北美要聞溫室氣體排放量氣候目標

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