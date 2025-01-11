洛杉磯野火至少11死　截肢者為救腦麻兒喪命

▲美國加州洛杉磯郡野火連燒數天，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國加州洛杉磯地區野火狂燒，已造成至少11人喪命、數以千計建築物付之一炬。有些死者是因為無法獨力逃離災區，有些則是堅持留下來守著自己的家，不幸罹難。

美聯社試圖還原艾塔迪那（Altadena）多名死者生前最後的經歷。這個位於巴沙迪納（Pasadena）附近的社區住著勞工和中產家庭，其中許多非裔居民世世代代都住在這裡。

沒能逃出火場的截肢者和腦麻患者父子

67歲的截肢者密契爾（Anthony Mitchell）與患有腦性麻痺的兒子賈斯汀（Justin）原本在等救護車來接他們，最終沒能逃出來。

密契爾的女兒懷特（Hajime White）說，有關當局告知，他們在賈斯汀的床邊發現了密契爾。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，家屬認為密契爾當時試圖搶救賈斯汀。

懷特說：「不管發生什麼事，他都不會丟下兒子。」她說，密契爾本月8日上午打電話給她，說他們必須撤離，因為火勢正在逼近，還說「我得掛了，院子起火了」。

手握水管的焦黑遺體

66歲的蕭奧（Victor Shaw）留在災區試圖幫忙撲滅伊頓大火（Eaton Fire），在火勢橫掃他所住的社區後，有人發現他的遺體，手裡還拿著一條花園水管。

與蕭奧同住的妹妹夏瑞（Shari Shaw）接受KTLA電視台訪問時說，她7日晚上就想說服蕭奧一起撤離，但蕭奧說，他想留下來幫忙滅火。

夏瑞說：「我回頭大喊他的名字，他沒有回答，我必須離開，因為火星太大，像火風暴一樣撲來，我不得不自救…我回頭看，房子開始燒起來，我必須離開。」

家族友人譚納（Al Tanner）說，他們隔天早上在路邊發現蕭奧焦黑的遺體，手裡還拿著水管，「看起來就像他想要挽救父母擁有近55年的家」。

堅守老屋

希美子（Kimiko Nickerson）在持續悶燒的房子餘燼旁告訴KTLA電視台，她82歲的父親尼柯生（Rodney Nickerson）覺得自己可以在家等到火勢撲滅，結果卻死在床上。

她表示，尼柯生數十年來經歷過多次火災，「他說他覺得這次也會過去，他要留在這裡」。她還表示，尼柯生於1968年買下這棟房子，在這裡安家。

半夜的最後一則簡訊

伊頓大火於7日晚間開始延燒，83歲的凱利（Erliene Kelley）當時還不想撤離，因為過去火勢從未蔓延到她位於艾塔迪那的家。

凱利的孫女納瓦洛（Briana Navarro）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）：「她非常堅持要留下來…我老公一直問她確定嗎，真的不想和我們一起走嗎。」

凱利與丈夫於1960年代末期買了房子，在那裡養大兩個孩子。凱利的丈夫逝世後，納瓦洛一家4口搬去和凱利一起住；納瓦洛的父親住在附近，也試過說服凱利離開，但被拒絕。

納瓦洛和家人接到撤離命令後就離開，但持續用簡訊與凱利保持聯繫。

簡訊服務一度中斷，但凱利半夜發出最後一則簡訊，說她即將撤離。

納瓦洛的父親隔天回家查看，只見一片什麼都不剩的廢墟。警方今天證實凱利已喪生。