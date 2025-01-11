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第三雙溪橋東正線今年6月切換啟用　台鐵3決議：趕汛期前完工

▲▼台鐵第三雙溪橋改善新東正線今年6月切換啟用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵第三雙溪橋改善新東正線今年6月切換啟用。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵目前正著手進行第三雙溪橋改建工程，新西正線已完成切換，新東正線預計今年6月切換並啟用，由於施工新線緊鄰營運中軌道，加上東北角多雨，面臨施工難度，台鐵董事長杜微前往視察，拍板3決議，包括落實臨軌施工SOP、趕今年汛期前完成。

台鐵推動第三雙溪橋改建工程，新西正線113年12月15日完成切換，正進行原西線軌道拆除；新東正線則由施工隊鋪設南北125公尺延伸段軌道，根據台鐵規劃，新東正線預定114年2月底交付電力隊、號誌隊接續施工，4月完成新電車線系統架設及號誌電纜佈設，5月完成啟用前自主檢查及聯合檢查，114年6月辦理新東正線軌道切換並啟用。

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由於目前施工中的新東正線位新西正線及原東正線之間，緊臨營運中的軌道，必須利用夜間施工，施工團隊需克服東北角地區多雨的天候環境與施工困難，台鐵董事長杜微昨前往視察施工進度，要求做好臨軌施工防護與維護行車安全，隨後在工務所進行施工研討會議做出三項決議。

▲▼台鐵第三雙溪橋改善新東正線今年6月切換啟用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵董事長杜微(左)視察第三雙溪橋改善工程。（圖／台鐵公司提供）

包括新東正線利用夜間封鎖時間帶施工時，務必依臨軌施工作業安全規定SOP落實辦理，確保行車安全；近年極端氣候影響度擴大，後續軌道切換作業控管於今年汛期前完成；春節疏運將至，落實辦理相關路線巡檢及設備維護工作，確保114年春節連續假期列車準點疏運順暢。

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