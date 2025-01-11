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饗饗食物中毒就醫增至59人！北市已受理5件消費爭議案

▲▼北市法務局消保官到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）

▲北市法務局消保官到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，根據北市衛生局最新統計，截至1月11日上午9時累計通報59人，影響人數再增1人；分析個案用餐時間，集中在1月5日與6日兩天。衛生局呼籲消費者可提出消費爭議協商維護自身權益，目前已經接獲5件消費爭議案件。

北市衛生局於114年1月7日陸續接獲醫院通報信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，截至1月11日上午9時累計通報共計59人。

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本次新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐，7日凌晨發病後8日已至診所就醫，該診所於10日通報所轄衛生局。統計59名個案用餐時間，於1月5日用餐人數共計44人，1月6日用餐人數為15人。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁日前表示，業者已經提出改善報告，但是否復業還是要觀察個案通報狀況，要超過24小時無新增個案才會同意復業。不過，直至今日仍有新增個案，意味饗饗一時仍無法復業。

衛生局方面7日稽查採集4件環境檢體進行檢驗，也會同疾管署及食藥署前往進行流行病學調查。疾管署昨日表示，將針對個案檢體進行檢驗，同時針對發放問卷釐清案情，結果預計下周二說明。

衛生局表示，有關饗饗微風店疑似食品中毒案件，調查結果確定後會對外進行說明，民眾如有消費爭議，可申請消費爭議申訴進行調解，第1次調解由衛生局進行，如未調解成功，第2次調解將由法務局消保中心協助進行，消費者除可透過調解機制維護自身權利，亦可於過程中隨時針對業者提具消費訴訟，截至昨日時已受理5件消費爭議案件，衛生局將協助消費者妥適處理。

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