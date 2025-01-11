「確認過行人眼神」直接開過去　駕駛沒禮讓挨罰6千喊冤

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年4月間因開車未禮讓行人挨罰6000元，他不滿受到裁罰並提出行政訴訟，強調自己當時已經「確認過行人的眼神」，判斷行人沒有要過馬路才開過去，不是故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信阿榮的說詞，最終裁定駁回。

▲阿榮聲稱確認過行人的眼神，對方沒有要過馬路，他才會開車通過路口。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿榮去年4月間開車行經台北市仙岩路附近，經過一處路口時，因沒有暫停禮讓行人而被舉發，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿榮不滿受罰，決定提出行政訴訟，他表示，當時已經確認過行人的眼神，行人的視線是往下看的，沒有過馬路的意圖，他才減速通過路口，沒想到卻因此遭到檢舉，他真的沒有不禮讓及妨害交通的心態。

台北市交通事件裁決所則認為，從證據影片中看來，阿榮的車輛進入行人穿越道時，與行人相距僅1.5組枕木紋，而且當時行人已經站在行人穿越道上，臉部朝車輛駛來的方向觀看，並非視線往下的狀態，可見阿榮違規事實明確，依法裁罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視相關證據影片之後表示，阿榮的車輛進入行人穿越道時，與行人相距不足3組枕木紋寬，行人當時也正在看著車道動態，等到阿榮的車輛通過，行人已經走到第3組枕木紋上，因此可以認定當時行人是一邊觀察車流、一邊尋找過馬路的機會。

法官認為，阿榮通過該路口沒有先禮讓行人通行，原處分並無違誤，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。