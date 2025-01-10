　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

▲鹹粥嬤愛孫因涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕拘留。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲鹹粥嬤的金孫失聯超過300天。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者蔡紹堅／台北報導

彰化伸港鹹粥阿嬤的金孫20歲的黃姓男子去年赴東南亞後失聯，已證實因涉詐騙罪被山西公安拘留，鹹粥阿嬤聽聞後非常憂心，希望能赴陸探視金孫。對此，海基會10日表示，已致函海協會轉達家屬訴求，但尚未接獲家屬提出赴陸探視的相關訴求。

黃姓男子赴東南亞失聯已超過300天，近日家屬收到一封來自山西公安的拘留通知書，稱黃姓男子涉犯詐騙罪被刑事拘留，目前正羈押在山西大同公安局的看守所。

由於從未收過大陸官方寄來的信件，家屬無法確認通知書的真假，懷疑可能是詐騙。對此，海基會秘書長羅文嘉10日下午在背景說明會上表示，經過他們透過管道查證，黃姓男子確實被對岸的公安部門限制人身自由。

▼海基會秘書長羅文嘉證實黃男被公安拘留。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

金孫證實被拘後，鹹粥阿嬤非常擔心，怕金孫在拘留所沒有吃飽穿暖，又沒人幫忙購買日用品，因此向彰化縣議員賴清美求助，希望能陪她一起去山西探視金孫。

海基會也積極協助家屬，日前已依家屬陳情，致函對岸海協會，轉達家屬訴求，促請協助處理；同時也函請我方相關機關，循兩岸協議機制協助處理。

不過，海基會也提到，目前沒有收到鹹粥阿嬤或其他家屬提出希望赴大陸探視的相關訴求。

事實上，海基會受理國人在大陸失蹤的案件數去年明顯增加，統計顯示，2022年、2023年分別只有39件、35件，2024年卻暴增至83件。而根據羅文嘉的說法，近年赴大陸失蹤，後來證實被公安等單位限制人身自由的案件中，有很大一部分都是涉犯詐欺。

▼公安寄來的拘留通知書。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲鹹粥嬤愛孫因涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕拘留。（資料圖／記者唐詠絮攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」　他傻眼：幾十年來都沒事

遭查！陸官方公布前大陸女排領隊李全強違法

Zara未來10天將「連關4家陸門市」　母公司回應：不會退出中國

常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部：違背科學常識危言聳聽

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

2人幼兒園時扮演夫妻…20年後「真結婚」了！　網：要給老師大紅包

與美元掛鉤40年　香港金管局總裁：無需改變聯繫匯率制度

遲了20年緣分！　幼時假扮夫妻長大真結婚

「淪豬仔」陸男星今晚搭機返家　央視：泰警稱是人口販運受害者

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」　他傻眼：幾十年來都沒事

遭查！陸官方公布前大陸女排領隊李全強違法

Zara未來10天將「連關4家陸門市」　母公司回應：不會退出中國

常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部：違背科學常識危言聳聽

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

2人幼兒園時扮演夫妻…20年後「真結婚」了！　網：要給老師大紅包

與美元掛鉤40年　香港金管局總裁：無需改變聯繫匯率制度

遲了20年緣分！　幼時假扮夫妻長大真結婚

「淪豬仔」陸男星今晚搭機返家　央視：泰警稱是人口販運受害者

今彩539頭獎「開出3注」　2注都開在雲林、1注獎落新北三重

京華城案促成跨黨派共識　要求北市府速研議取消20%容積獎勵

屬蛇、滿60歲過年玩樂園免費！還有高空煙火秀　住房贈猛獸島體驗

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

相關新聞

涉詐遭山西公安拘留　鹹粥嬤擔憂：愛孫安危想赴大陸探視　

涉詐遭山西公安拘留　鹹粥嬤擔憂：愛孫安危想赴大陸探視　

彰化伸港鹹粥阿嬤20歲的黃姓金孫，去年3月被誘騙至東南亞後失聯超過300天，後又傳出消息，黃因犯詐騙罪遭逮捕，被拘留在山西省公安局，海基會今日（10）證實，黃男確實已被對岸的公安部門限制人身自由，而鹹粥嬤收到海基會公文後，擔心愛孫安危，更憂心他沒有吃飽穿暖，尤其過年快到了，很想去探視他，上午求助議員賴清美，要她一起陪同前往山西救孫。

海基會證實：鹹粥嬤孫子被對岸公安拘留

海基會證實：鹹粥嬤孫子被對岸公安拘留

找到了？鹹粥嬤19歲金孫　失聯300天傳中國遭逮

找到了？鹹粥嬤19歲金孫　失聯300天傳中國遭逮

婆婆只要孫　聯手兒子把媳婦趕出門

婆婆只要孫　聯手兒子把媳婦趕出門

關鍵字：

鹹粥嬤孫子金孫

讀者迴響

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面