鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

▲鹹粥嬤的金孫失聯超過300天。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者蔡紹堅／台北報導

彰化伸港鹹粥阿嬤的金孫20歲的黃姓男子去年赴東南亞後失聯，已證實因涉詐騙罪被山西公安拘留，鹹粥阿嬤聽聞後非常憂心，希望能赴陸探視金孫。對此，海基會10日表示，已致函海協會轉達家屬訴求，但尚未接獲家屬提出赴陸探視的相關訴求。

黃姓男子赴東南亞失聯已超過300天，近日家屬收到一封來自山西公安的拘留通知書，稱黃姓男子涉犯詐騙罪被刑事拘留，目前正羈押在山西大同公安局的看守所。

由於從未收過大陸官方寄來的信件，家屬無法確認通知書的真假，懷疑可能是詐騙。對此，海基會秘書長羅文嘉10日下午在背景說明會上表示，經過他們透過管道查證，黃姓男子確實被對岸的公安部門限制人身自由。

▼海基會秘書長羅文嘉證實黃男被公安拘留。（圖／記者蔡紹堅攝）



金孫證實被拘後，鹹粥阿嬤非常擔心，怕金孫在拘留所沒有吃飽穿暖，又沒人幫忙購買日用品，因此向彰化縣議員賴清美求助，希望能陪她一起去山西探視金孫。

海基會也積極協助家屬，日前已依家屬陳情，致函對岸海協會，轉達家屬訴求，促請協助處理；同時也函請我方相關機關，循兩岸協議機制協助處理。

不過，海基會也提到，目前沒有收到鹹粥阿嬤或其他家屬提出希望赴大陸探視的相關訴求。

事實上，海基會受理國人在大陸失蹤的案件數去年明顯增加，統計顯示，2022年、2023年分別只有39件、35件，2024年卻暴增至83件。而根據羅文嘉的說法，近年赴大陸失蹤，後來證實被公安等單位限制人身自由的案件中，有很大一部分都是涉犯詐欺。

▼公安寄來的拘留通知書。（資料圖／記者唐詠絮攝）

