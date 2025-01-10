　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大　雲林以北探10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（10日）下午4時27分針對13縣市發布低溫特報，因10日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今至明（11日）苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣等13縣市，預計影響時間將持續到11日晚上7時。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，明後天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。周六水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日起環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

溫度方面，預估北部及東北部10至17度，中部10至21度，南部12至23度，花東15至20度。離島澎湖13至16度，金門8至17度，馬祖7至12度。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
年薪3446萬還逃稅！科技老總慘了
鬼鬼認了未婚生女　「吳青峰送子哥」又發威驚訝
快訊／「柯文哲抗告狀」抵高院了！
台中6寶爸日薪1300！　現身喊：有能力養小孩　
貴婦遭假App狂騙　1.8億全沒了
情侶男當兵女懷孕...放生2狗4貓　房間變「煉獄」4死
紅牌鴨王打死22歲牛郎！願賠300萬反悔...母護兒：我來扛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

骨釘、鋼板留體內10年「痛到無法走路」　移除後40歲男能跑會跳

老公堅持不換休旅車！她抱怨轎車「塞4人很擠」　網嘆：虛榮心作祟

小時候冬天超冷！「阿嬤都會說1句話」　千人爆共鳴：真的欸

快訊／饗饗食物中毒通報增至58人！疾管署驗病人檢體下周二有結果

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大　雲林以北探10度

台鐵1個月3起調車事故！交長視察後震怒　撂重話未落實SOP必懲處

打不到自費麻疹疫苗？莊人祥：已挪少量公費疫苗支援　2類人再打

發熱衣越穿越不暖？　UNIQLO證實：一招確認「使用年限」

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

骨釘、鋼板留體內10年「痛到無法走路」　移除後40歲男能跑會跳

老公堅持不換休旅車！她抱怨轎車「塞4人很擠」　網嘆：虛榮心作祟

小時候冬天超冷！「阿嬤都會說1句話」　千人爆共鳴：真的欸

快訊／饗饗食物中毒通報增至58人！疾管署驗病人檢體下周二有結果

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大　雲林以北探10度

台鐵1個月3起調車事故！交長視察後震怒　撂重話未落實SOP必懲處

打不到自費麻疹疫苗？莊人祥：已挪少量公費疫苗支援　2類人再打

發熱衣越穿越不暖？　UNIQLO證實：一招確認「使用年限」

南韓便利商店出「紅薯軟糖」！竟然可以剝皮吃超療癒

海巡去年截獲10億安毒！美方提供情資設備　卓榮泰：台灣會迎頭趕上

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

營養師推薦6款「助排便食物」　蘋果帶皮吃超有感

台中81歲嬤撞臨停車「引擎蓋開花」氣囊炸開　車標撞到掉地上

艾成離世兩年！王瞳重回「夫妻居住地」哭了　親曝感情現況：沒人敢追

年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾熱心合力解救成功

彰化人12月被騙走3億！警連破2道門攻堅　掃蕩詐團據點逮5車手

林襄1招安心繳房貸　「用現在賺的錢養未來的自己」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19例

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

買刮刮樂「先問ChatGPT」　大票實測驚：超扯

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面