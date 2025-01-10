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社會 社會焦點 保障人權

前夫淚控拆散最愛家人！理科太太諷「鱷魚」　建議他多吃魚油

記者黃哲民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤被控將前夫John的醫療個資，用於2人纏訟的家事案件中，涉犯《個人資料保護法》，台北地院今（10日）開庭，John說很震驚前妻用這種方式，要拆散他跟最愛的家人，一度哽咽無法言語，合議庭諭知下周五（17日）再開庭，陳女受訪虧John流下「鱷魚的眼淚」，建議對方多吃魚油，因John作證被問到重點，都說「不記得」。

▲▼理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，開完庭在走道上狹路相遇，雙方刻意保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

▲理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，她不認罪，虧對方當庭哽咽是流下「鱷魚的眼淚」。（圖／記者黃哲民攝）

John今先以證人身分接受詰問，陳映彤的辯護律師追問他離婚前，在2人合拍的YouTube影片，是否已公開自己病情。John自稱只能聽懂一些中文，透過翻譯答稱當時拍片都聽從前妻指示，英文字幕內容是他說的沒錯，但事先不一定知道主題，「我只知道被告知的」。

▲▼理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，開完庭在走道上狹路相遇，雙方刻意保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

▲理科太太陳映彤的前夫John（中）出庭淚控對方擅自使用他的醫療個資，想拆散他跟最愛的家人。（圖／記者黃哲民攝）

John說最後1支和前妻合拍影片《感恩節冬眠宣言》，是前妻以照顧他為由宣布暫停更新YT頻道影片，他配合演出要給粉絲交代，影片內容「可能是也可能不是」跟他病情詳情有關，諸多細節因年代久遠，他多半不記得、沒印象。

回復告訴人身分後，John說對本案很震驚，從沒想過「跟我這麼親近的人、知道我用藥訊息的人」，會用這些資料想拆散他跟最愛的家人，他很害怕因此再也看不到最愛的家人，John一度哽咽中斷陳述，庭務員立刻送上1盒面紙給他拭淚。

陳映彤僅淡淡回應對John的說法「沒意見」，開完庭受訪指出，John把她和家人的戶籍謄本亂傳給網友，公開連結讓人家傳閱，「這才是真正洩露個資行為」，且John作證被問到重點，就突然說「不記得了、我忘記了」，她覺得充滿疑惑，建議John多吃魚油。

▲▼理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，開完庭在走道上狹路相遇，雙方刻意保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

▲理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，她不認罪，虧對方當庭哽咽是流下「鱷魚的眼淚」。（圖／記者黃哲民攝）

至於John在法庭落淚舉動，陳映彤說：「我覺得那是鱷魚的眼淚！」她另告John涉嫌偽造有價證券等案，仍在士林地檢署偵辦，雙方目前沒有和解跡象。

本案源於陳映彤和John於2021年12月經北院調解離婚、結束5年婚姻後，仍為夫妻剩餘財產分配等問題在北院打家事官司。John發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張諮商心理師跟他會談後，手寫記載他病史和用藥個資的紙條。

John提告後，台北地檢署認定陳映彤未經同意，擅自將這張紙條所載資訊用於打官司，構成目的外使用，前年（2023年）12月，起訴她涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

陳映彤始終不認罪，堅稱這張紙條上的資訊不是「病歷」更不是「診斷證明」，且家事案件不公開審理，沒有散布於眾的情形。

合議庭今也傳喚手寫這張紙條的諮商心理師陳女作證，心理師表示已執業30年，2019年10月3日進行本案會談，當時John跟陳映彤都用假名，她不知2人真實身分，女方說老公是外國人、不懂中文，來台生活適應不良，且有身心疾病。

▲▼理科太太陳映彤被前夫John指控涉犯《個人資料保護法》，10日在台北地院開庭對決，開完庭在走道上狹路相遇，雙方刻意保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

▲理科太太陳映彤（後右1）開完庭與被前夫John（後左1）在法院走道相遇，雙方遠遠保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

心理師說聽完雙方敘述，建議男方去找心理醫師做治療，因諮商心理師不能診斷也不能開藥，為方便男方在台就醫，她依2人提供的資料，在本案紙條抄寫病情與所用藥名，讓接手的心理醫師能快速建立概念。

心理師表示這張紙條不是「轉介單」，純粹好心指引何處有醫療資源，上頭寫可找1位邱醫師，因她有幾位個案去找這位邱醫師，狀況改善很多，但不算「推薦」，她不認識邱醫師也沒見過本人，更不會追蹤個案有無採納建議，全看個案自己選擇。

心理師強調每次做夫妻諮商，第一句話就是會談內容不能做為呈堂證據，她也不會為此出庭作證，因受訓時，老師教的諮商心理師第1項教條，就是「保密」，所以後來John告訴她手寫紙條被當成訴訟證據，她很驚訝，會談當下已跟2人表明，這紙條只是個「Note（指筆記、便條）」、不具備任何法律效力。

心理師表示，30年來寫紙條提供個案建議的作法從沒出問題，還被感謝有人可介紹醫師，但本案發生後，她再也不這麼做。

陳映彤的辯護律師認同心理師已印證本案紙條上的資訊，不是「病歷」、「診斷證明」等個資，卻又質疑心理師當初有無表明本案紙條不能用於訴訟。心理師嗆律師「問得很弔詭」，既然已說諮商會談內容不能成為法庭證據，當然包括諮商所寫紙條建議，「我說的夠清楚嗎？」

律師仍試圖推翻心理師不利於陳映彤的證詞，又跟公訴檢察官相互異議對方誘導證人，程序數度凌亂，律師更異議法官補充訊問心理師企圖阻擋，心理師本想再多講2句，見狀嘟噥「這麼麻煩，我不講了」，庭訊將近4小時才結束，法官諭知下周五（17日）再詰問2位證人，擇期辯論終結。

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