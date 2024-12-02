快訊／周玉蔻又出事！爆黃國昌「硬上女學生」　賠30萬再判刑3月

▲台灣民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻日前才因涉誹謗前中國小姐張淑娟，被依《個人資料保護法》等罪判刑1年6月、還被限制出境而在桃園機場欲出境時被攔下，周去年（2023年）另PO文指稱立委黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」等語，經黃提告求償，周不僅被判賠30萬元，黃更指控她涉加重誹謗，周辯稱「諷刺幽默」評論可受公評之事。台北地院今（2日）判決周玉蔻3月，得易科罰金，可上訴。



本案源於去年5月間，當時仍為時代力量政黨黨員、曾任時力黨主席與立委，但當下無公職在身的黃國昌，對媒體表示若有機會當法務部長「我一定去」。



台灣民眾黨總統候選人柯文哲隔月（6月）12日和網紅「館長」陳之漢同框直播，聲稱若當選總統，會請黃國昌出任法務部長。黃去年11月16日退出時力、加入民眾黨列入不分區立委名單，今年（2024年）1月當選。

▲名嘴周玉蔻（前中）被立委黃國昌指控涉犯加重誹謗罪嫌，出庭辯稱「諷刺幽默」善意評論可受公評之事。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻在柯文哲與館長直播隔天（13日），於個人臉書PO文指稱「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」等語。



黃國昌批周玉蔻「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流」，提告要求周賠償精神慰撫100萬元、刪除相關貼文，並須在報紙頭版及周的個人臉書置頂，刊登本件求償案判決主文各1天與30天。



周玉蔻在求償案批黃國昌的提告舉動，「對我的情感造成很大傷害」，並喊話已擔任立委的黃應離開立法院司法法制委員會、案件才能公平審判。



求償案一審法官認為周玉蔻用來辯解的媒體報導，是在批判黃國昌當年擔任大學教職時疑與女學生「師生戀」，跟「硬上女學生」明顯有別，黃當年也公開否認任教期間與女學生戀愛，周的評論未達「已進行周密嚴謹查證」的要求，判周賠償30萬元並刪除貼文。周沒上訴、已賠錢。



黃國昌另提本件刑事告訴，指控周玉蔻涉嫌加重誹謗。周出庭辯稱黃為知名公眾人物、當時是法務部長可能人選，而黃任教期間「與女學生有超越師生關係的互動及戀情」、相關內容在2016年間就被前立委邱毅揭露過，所以她用「諷刺幽默」方式，對黃的人品、人格與經歷等可受公評之事，提出善意評論，非故意捏造。



黃國昌在求償案與刑案都沒到庭，委任律師出庭代打，批周玉蔻引用當年媒體報導，「獨創」根本不存在的「在教室硬上」等涉及誣指性侵情節，且辯解一變再變、從不認錯，請法官審酌周的故意程度。