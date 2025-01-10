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高雄限定蛇年新春小物發放時間曝　陳其邁創意發想百步蛇小紅包

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄限定！蛇年新春小物首度開箱。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

迎接蛇年到來，高雄市長陳其邁今（10）日開箱蛇年新春小物，現場首度揭露《運開時泰》春聯、《好運蛇進來》Q版斗方春聯、《好蛇年》新春賀卡，以及設計有原民百步蛇圖騰的《蛇來運轉》開運小紅包等，一齊向市民朋友拜賀早年，祝福大家蛇麼都好、好運蛇進來。

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼高雄蛇年新春小物首度開箱。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今日與超萌吉祥物高雄熊聯同書法家陳民芳及賀卡設計師劉憶萱，透過開箱記者會展示高雄今年特別精心設計的新春小物，向市民朋友拜賀早年。

現場首度揭露蛇年限定的高雄《運開時泰》春聯、《好運蛇進來》Q版斗方春聯、《好蛇年》新春賀卡及設計有原民百步蛇圖騰的《蛇來運轉》開運小紅包等小物。

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

其中，《蛇來運轉》開運小紅包，更是陳其邁以原住民排灣、布農、魯凱族等神話故事中的百步蛇意象發想而來，並做成吊飾，可趨吉避凶，保護平安。他透露，當時提到蛇的時候，大家好像不太知道能做什麼，這次把小紅包做成原住民族百步蛇圖騰造型的吊飾小紅包，算是歷年來第一個。

陳其邁也宣布，《蛇來運轉》開運小紅包小朋友不用去排隊，全市16萬名國小、幼稚園學童每人都會有一個，直接送到學校發放。一般市民則於明天（11日）起於三鳳中街首發。

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄限定蛇年新春小物，索完為止。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄限定！蛇年新春小物首度開箱　陳其邁自曝發想百步蛇小紅包。（圖／記者賴文萱攝）

至於春聯與斗方春聯等小物，從1月15日起，於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所發送，時間從上午9點至下午5點。

同時，觀光局所屬各風景區（高雄火車站、左營高鐵站及小港機場的旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園）、文化局所轄場館及高雄捷運各站點，也提供自由索取，索完為止。

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