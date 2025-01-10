快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（10日）上午10時34分針對13縣市發布低溫特報，因10日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今至明（11日）新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣等13縣市，預計影響時間將持續到11日晚上7時。



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣

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▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，西半部及東北部低溫約11至13度，嘉義以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率；白天北部持續寒冷，高溫只有12至14度。另外，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨。

明後天持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。周六水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日起環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。



資料來源：氣象署