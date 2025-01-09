獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況

▲江男目前於一家中古車行負責洗車。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名江姓5寶爸在4年多前，因籌不出女兒醫藥費，於網路社團求售嬰兒車，當時引起社會關注。現在江男傳出生了第6名孩子，晉升為「6寶爸」，據悉，江男目前於一家中古車行負責洗車，努力賺錢養家，同時江家老么出生的消息也獲證實，不過，車行業者對於江的工作態度不太滿意。

江男2020年聖誕夜在網路PO文求售嬰兒車，為的是求籌措女兒醫藥費，後續被查出江男當時育有5子，且家境不佳，外界開始湧入善款，並有好心汽車美容業者、防水工程業者願意提供月薪約3萬元的工作機會，讓江有能力養家糊口。

但後續江男被爆出僅在汽車美容店上班4天，其後就多次放業者鴿子，以「要搬家租房」、「移動父親遺像，要找道士」等理由未到班，被業者認為沒有誠意，氣得說「不用來了」。當時江男接受媒體採訪表示，因為身兼2份工作，身體不堪負荷，所以才選擇辭職。

▲江姓五寶爸2021年在洗車店上班4天，便以工作太累為由辭職。（圖／資料照）



近日《ETtoday新聞雲》掌握獨家訊息，指江男原本答應在2021年1月底要結紮，但後來不但未按照約定前往醫院，甚至還在隔年又生下了第6名孩子。此外，江目前於台中市南屯區某中古車行工作。

記者前往該中古車行觀察，未發現江男身影，不過致電車行後，老闆證實江男確在該公司上班，已經到職約半年，並說江男的確又生了1個孩子。

車行老闆表示，江其實以前就曾在他們公司上班，之後離職，約半年前又回去重新上班，擔任洗車職位。不過據指出，江男還是沒改進先前的工作態度，時常藉故不到，甚至向公司借錢，問題不少，頗令老闆頭疼。