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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲江姓5寶爸2021年登上媒體版面。圖為資料照，現在江已晉升「6寶爸」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名江姓5寶爸，2020年曾因在聖誕夜籌措女兒醫藥費，引發社會關心挹注善款，但江男後續被踢爆屢次藉故翹班、居住環境不佳，反遭民眾撻伐。江男當時承諾「不會再生」並且結紮，但現有消息傳出，江後來不但沒有結紮，甚至在2022年又與妻子誕下1名孩子，晉升為「6寶爸」。

據查，江男（30歲）與妻子（28歲）於2015年育有2子，曾因沒錢買奶粉向警方求助，登上媒體；2020年底，江男在網路社團求售嬰兒車，籌措女兒醫藥費，因從2寶增加成5寶，再度躍上新聞版面，引起各界關注，並有許多善心人士捐出善款，也有汽車美容業者、防水工程業者提供工作機會，讓江男能夠自力更生，養活一家7口。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲江姓5寶爸曾承諾不再生，沒想到2022年妻子（左）又再度懷孕生子。（圖／資料照）

不過2021年1月驚傳，江家老么7月大男嬰遭30％二度燙傷，醫院立刻通報兒虐，案經台中地檢署調查，發現是江妻替男嬰洗澡過程中，不慎將水龍頭轉到熱水，認為是不熟悉新家導致，排除是兒虐事件。

同年月，江又被爆出多次對提供工作機會的汽車美容業者放鴿子，無故不到班，讓業者氣喊「不用來了」；同月底江也接受外界勸說，表明不會再生孩子，並承諾會配合做手術結紮，而協助江家清運垃圾、搬家、找新住處的台中行善團協會，也答應會替江找醫生、出手術費用。

原以為江結紮是板上釘釘的事，未料《ETtoday新聞雲》近日接獲民眾指出，江後來以各種理由推諉，不願接受結紮，由於結紮屬個人意願，行善團及相關社福單位也無法強迫他，只能放棄；至2022年，江與妻子又生下第6名孩子，目前約2歲。據悉，江目前在台中市南屯區一家中古車行工作，擔任洗車職位，中古車行的老闆也證實江已成6寶爸。

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲江姓五寶爸2021年在洗車店上班4天，便已工作太累為由辭職。（圖／資料照）

記者詢問社會局，當年男嬰燙傷案後續，以及有無做相關家庭追蹤。社會局回應，男嬰燙傷案於2021年結案，結案時么兒燙傷復原情況良好，江男工作也逐漸穩定，除了政府相關福利補助，民間社福單位也持續關懷，定期資助福利金及物資。

家防中心也說明，結案隔年（2022年），江男夫妻因未帶小孩施打預防針遭通報，社工連結公衛護理師說明鄰近的社區資源；另外媒合家務整理資源，協助清理家中堆放的垃圾與雜物，結束服務後至今沒有再接獲通報。

此外，本案在當年曝光後，江男疑不願再受矚目，婉拒社工及行善團繼續幫忙，甚至拒絕聯繫。台中行善團得知江男目前有工作後表示，「樂見他有一個正常的工作，期盼他能努力工作照顧家庭，行善團協會有空也會去看看他給他鼓勵，希望他好好照顧這6名孩子，撫養小孩長大成人。」

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